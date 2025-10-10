Diferença de preços em presentes no Dia das Crianças supera 200%

Levantamento do Procon-PE em lojas e sites do Grande Recife detecta discrepância de mais de R$ 210 em um único item; órgãos de defesa do consumidor orientam a intensificar a busca e a comparação antes da compra para garantir economia.

Variação de preços dos brinquedos na RMR (Foto: Divulgação/Procon-PE)

A proximidade do Dia das Crianças acende o alerta para os consumidores no quesito variação de preços de presentes. Uma pesquisa realizada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de Pernambuco (Procon-PE), entre os dias 1 e 3 deste mês, na Região Metropolitana do Recife (RMR), revelou discrepâncias significativas, chegando a ultrapassar 200% em alguns itens.

Brinquedos

Um dos exemplos de maior contraste de valor foi identificado na boneca "Baby Alive Hora do Refresco". O produto foi encontrado por R$ 99,99 no menor preço e por R$ 309,99 no maior, resultando em uma diferença percentual de 210,02%. Outra boneca, a Luluca, apresentou variação de 179,49%, com valores oscilando entre R$ 64,37 e R$ 179,91.

A categoria de jogos de tabuleiro também demonstrou alta volatilidade. O Truque de Mestre, por exemplo, registrou 168,27% de diferença, sendo comercializado a partir de R$ 41,00 até R$ 109,99. Já um quebra-cabeça de 150 peças da Barbie teve seus preços variando 138,14%, indo de R$ 29,39 a R$ 69,99.

Esportes

Itens de mobilidade e esporte, como patinete, bicicleta e patins, também chamaram a atenção do Procon-PE devido à grande oscilação de valores, que dependem diretamente da marca e das características específicas do produto. Um patinete apresentou a maior diferença da categoria, 185,71%, com preços de R$ 175,00 a R$ 499,99. A bicicleta aro 12 teve variação de 156,53%, encontrada entre R$ 229,99 e R$ 590,00. Por fim, o patins registrou 155,03% de variação, com preços que iam de R$ 149,00 a R$ 379,99.

Em nota, a secretária de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência de Pernambuco, Joanna Figueirêdo, destacou a amplitude de opções disponíveis. “A pesquisa reúne opções de presentes que vão de R$ 16,99 a R$ 3.749,90, ou seja, há alternativas para todos os bolsos. O segredo está em pesquisar.”

O levantamento abrangeu 76 produtos, como brinquedos diversos, jogos, patinetes, bicicletas, skates e videogames, em lojas de shopping centers da capital e cidades vizinhas, além de plataformas de comércio eletrônico.

A pesquisa completa está disponível para consulta no site oficial do órgão.