Temporada de cruzeiros começa com expectativa de trazer mais de 30 mil turistas a Pernambuco

São 19 cruizeiros que irão desembarcar no Porto do Recife, com promessas de geração de receita e um desempenho melhor que o da temporada anterior

Primeiro Cruzeiro da temporada 2025/2026 desembarca no Porto do Recife (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A temporada de cruzeiros 2025/2026 iniciou em Pernambuco nesta segunda-feira (6), com a chegada do navio Scenic Eclipse ao Porto do Recife, que trouxe 80 passageiros e 181 tripulantes, recebidos com uma operação conjunta do setor de turismo do estado.

São esperados 19 cruzeiros nesta temporada, segundo o diretor-administrativo do Porto do Recife, Adriano Martins. Em entrevista ao Diario, ele disse ainda que "a capacidade de alguns desses navios é maior do que das embarcações do ano passado, por isso a expectativa gira em torno de 30 mil turistas", número superior à 2024, que fechou o período com 26 mil visitantes.

Recepção

Martins disse ainda que o esquema é "bem redondo, feito pelos nossos próprios funcionários com parcerias com o governo do estado". A operação para essa época inclui forças de segurança e outros órgõs, como a Companhia Independente de Apoio ao Turista (Ciatur).

Essa foi a primeira parada do Eclipse no Brasil, que veio de Cabo Verde e segue para Salvador e Rio de Janeiro.

Passistas e uma orquestra de frevo deram boas-vindas aos visitantes, e dois ônibus levaram os cruzeiristas para um tour em Recife, pela Praça da República, Casa da Cultura até a Praia de Boa Viagem, e Olinda, pelo Sítio Histórico.

A mobilização cultural está programada também para os próximos cruzeiros, incluindo o Costa Favolosa, em 18 de novembro, seguido dos navios Viking Jupiter e Costa Fascinosa, que devem chegar juntos ao Porto do Recife, no dia 21 de novembro.

Período

A temporada tem previsão de encerrar com a vinda do Seabourn Venture, no dia 9 de abril de 2026, movimentando a economia e gerando empregos diretos e indiretos na região.

O setor de turismo vem crescendo na economia de Pernambuco, desde o enfraquecimento da pandemia, e registrou avanço de 10,2% em receita, na comparação dos primeiros nove meses de 2023 e 2024. Os dados são do Índice da Atividade Turística divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística na Pesquisa Mensal de Serviços (IBGE/PMS).