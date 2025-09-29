Outubro terá bandeira vermelha patamar 1 na conta de energia, redução em relação a agosto e setembro

Governo Federal confirma cobrança adicional de R$ 4,46 para cada 100 kWh consumidos. Confira orientações da Neoenergia para evitar o impacto na fatura de energia mensal

Energia elétrica (Foto: Divulgação/Neonergia)

A bandeira tarifária na conta de energia para o mês de outubro será vermelha patamar 1, o que significa uma cobrança adicional de R$ 4,46 para cada 100 kWh consumidos, segundo anunciou a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

A nova bandeira representa uma redução no valor extra em comparação com os meses de agosto e setembro, quando a bandeira vermelha patamar 2 esteve em vigor, com cobrança adicional de R$ 7,77 a cada 100 kWh.

Orientações

Ainda assim, a Neoenergia Pernambuco reforça a importância do uso consciente de energia elétrica, afirmando que a adoção de hábitos simples pode fazer uma grande diferença na conta de luz.

A distribuidora listou algumas dicas práticas para economizar energia em residências, comércios e indústrias: