Outubro terá bandeira vermelha patamar 1 na conta de energia, redução em relação a agosto e setembro

Governo Federal confirma cobrança adicional de R$ 4,46 para cada 100 kWh consumidos. Confira orientações da Neoenergia para evitar o impacto na fatura de energia mensal

Diario de Pernambuco

Publicado: 29/09/2025 às 12:18

Energia elétrica/Foto: Divulgação/Neonergia

Energia elétrica (Foto: Divulgação/Neonergia)

A bandeira tarifária na conta de energia para o mês de outubro será vermelha patamar 1, o que significa uma cobrança adicional de R$ 4,46 para cada 100 kWh consumidos, segundo anunciou a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

A nova bandeira representa uma redução no valor extra em comparação com os meses de agosto e setembro, quando a bandeira vermelha patamar 2 esteve em vigor, com cobrança adicional de R$ 7,77 a cada 100 kWh.

Orientações
Ainda assim, a Neoenergia Pernambuco reforça a importância do uso consciente de energia elétrica, afirmando que a adoção de hábitos simples pode fazer uma grande diferença na conta de luz.

A distribuidora listou algumas dicas práticas para economizar energia em residências, comércios e indústrias:

  • Apague as luzes ao sair dos ambientes e prefira lâmpadas de LED, que são mais econômicas e duráveis.
  • Aproveite a iluminação natural, abrindo janelas e cortinas durante o dia.
  • Mantenha a geladeira sempre fechada, evite colocar alimentos quentes nela e verifique se a borracha de vedação está em bom estado.
  • No chuveiro elétrico, prefira a posição “verão” para reduzir o consumo de energia.
  • Junte a maior quantidade de roupas possível para lavar e passar de uma só vez.
  • Desligue os aparelhos eletrônicos da tomada quando não estiverem em uso, já que o modo stand-by também consome energia.
  • Mantenha filtros e serpentinas de ar-condicionado sempre limpos e regule o termostato para temperaturas adequadas.
  • Opte por eletrodomésticos com selo Procel de eficiência energética e ative o modo de economia em computadores e notebooks.
  • Realize manutenções periódicas nas instalações elétricas para garantir segurança e eficiência no consumo.

