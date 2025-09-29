Drones x Aeroportos

A Aeronáutica registrou 95 avistamentos de drones em áreas próximas a aeroportos nos últimos dois anos, com alto risco de colisão com aeronaves de grande e pequeno porte

(Charge: Izanio Façanha)

BRASÍLIA, SEGUNDA-FEIRA, 29 DE SETEMBRO DE 2025 - Nº 4.215

Leandro Mazzini

Com Carol Purificação e Alexandre Braz

A Aeronáutica registrou 95 avistamentos de drones em áreas próximas a aeroportos nos últimos dois anos, com alto risco de colisão com aeronaves de grande e pequeno porte, segundo dados do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), informado à Coluna pela Força Aérea Brasileira. Os relatos ocorreram nos aeródromos de São Paulo (Campos de Marte, Congonhas, Guarulhos e Viracopos), Rio de Janeiro (Jacarepaguá, Santos Dumont e Galeão), Minas Gerais (Confins e Pampulha), Goiás (Goiânia) e Distrito Federal (Brasília). Os drones provocaram desvios e cancelamentos de voos, além de prejuízos para as companhias aéreas e consumidores. Há duas semanas, um drone sob a rota de pouso de uma das pistas de Brasília paralisou as operações no aeroporto por meia hora. O DECEA é responsável pela fiscalização da navegação aérea, enquanto as autoridades policiais (PF e Civil) investigam a operação dos drones sob suspeita. Não há relatos sobre proprietários dos aparelhos identificados e autuados.



Sob os holofotes



O desembargador Cícero Landim está sob os holofotes mais do que nunca. É candidato à vice presidência do Tribunal de Justiça da Bahia, em chapa encabeçada pelo colega Jatahy Júnior. O TJ baiano ganhou fama nacional após o escândalo da operação Faroeste e tudo que acontece lá, naturalmente, é potencialmente bombástico. O candidato Landim conhece como poucos o fogo cruzado do TJBA.



Tarifaço na pauta



A tal química entre os presidentes Donald Trump e Lula da Silva pode provocar um racha dentro do Governo Federal. Enquanto Lula gostou do afago, a ala mais radical acha que ele deve ignorar o presidente norte-americano e manter o tom crítico, com viés de soberania, e visar o eleitorado interno. Lula e Trump devem se encontrar em duas semanas nos EUA ou na Europa, para discutir a revisão do tarifaço.



Vedado



Com a bola lá em cima devido aos últimos acontecimentos na política brasileira, no exterior o presidente Lula da Silva encontra outra realidade. Os ucranianos acreditam que o petista não fará nenhum movimento pela paz com a Rússia, apesar do encontro que teve com Volodymyr Zelensky, em Nova York. No Itamaraty, a ordem do Palácio é que nenhuma crítica ou nota contrariando a Rússia seja publicada.



Cadê o cascalho?



Profissionais da educação contratados pela Fundação Cesgranrio (RJ) para corrigir as provas do Caed reclamam de falta de pagamento, pois apenas parte do valor foi recebido. O saldo restante deveria ter sido pago em fevereiro deste ano. Fontes ouvidas pela Coluna relatam que funcionários da Instituição também estão com salários atrasados. A reportagem não conseguiu contato com a Cesgranrio até o fechamento.



Alto risco



O deputado Alfredo Gaspar (União-AL) cobra do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional informações sobre as barragens classificadas como de alto risco em Alagoas. O deputado quer saber das obras em execução, das medidas de segurança adotadas e do apoio federal à fiscalização estadual. Alagoas possui 10 barragens de alto risco, segundo relatório da ANA, divulgado em julho.



ESPLANADEIRA



#ExpoRio CIDADE NOVA recebe em outubro: Professional Fair e OTC-Offshore Technology Conference. #MiniMe promove contação de histórias grátis dia 3/10 no NYCC, Barra da Tijuca (RJ). #Sicoob entra no top 10 das maiores instituições financeiras do País, aponta Valor 1000. #Diego Hypólito é o novo embaixador do projeto Fábrica dos Sonhos Ortobom. #Forma Turismo amplia sua rede com Fazzenda Park (SC) e Pratagy Beach Resort (AL). #FenSeg promove 1º Encontro Técnico sobre Seguro de Transportes, em SP.