Pernambuco alcança 3,5 milhões de inadimplentes em agosto, diz Serasa

Pernambuco vem registrando um total cada vez mais alto de pessoas endividadas. Segundo dados da Serasa, em agosto deste ano, 3,5 milhões de pernambucanos estavam inadimplentes e o número de dívidas chegou a 10 milhões. Isso representa o valor total de R$ 18 milhões em dívidas (em atraso ou não) no período.

Em agosto deste ano, Pernambuco registrou 3.588.749 pessoas em situação de inadimplência. Esse número representa 49.73% da população adulta do estado. Na comparação com o mês anterior, quando o estado tinha 3.581.804, o crescimento de inadimplentes no estado foi de 0,19% (+6.945). Já no comparativo em relação a agosto de 2024, essa alta foi de 7,6%, um salto de 253.315 pessoas inadimplentes a mais no estado.

Segundo a economista e professora da Estácio, Rita Pedrosa, esse avanço da inadimplência em Pernambuco revela a fragilidade financeira das famílias e pressiona a economia local. “Embora a alta mensal tenha sido modesta, o crescimento de 7,6% em relação a 2024 mostra que muitos já chegaram ao limite de sua capacidade de endividamento”, afirma.

Ela explica que essa situação ocorre diante de um cenário de juros elevados e com a manutenção da taxa Selic em 15% ao ano, um dos maiores patamares dos últimos anos. Esses fatores encarecem o crédito e dificultam a renegociação. “Além disso, o peso do uso do cartão de crédito, principal fonte de dívidas com taxas entre as mais altas do mercado, agravam essa situação”.

Dívidas

Ainda de acordo com o levantamento, os pernambucanos somaram o total de 10.840.881 de dívidas em agosto deste ano. Essa quantidade chega ao montante de R$ 18.546.581.858,00. Para a economista, esse dado, somado às altas taxas de juros no país, revelam que é provável que tanto o volume de dívidas quanto o valor financeiro total continuem avançando em Pernambuco, principalmente entre famílias de renda média e baixa.

Impactos na economia

Rita destaca que a inadimplência elevada das famílias pernambucanas reduz a segurança financeira e restringe o consumo. “Essas consequências acabam afetando o comércio e os serviços, setores essenciais da economia estadual, ampliando ainda mais a vulnerabilidade das famílias, sobretudo as de baixa renda”, disse.

Ela aponta que a situação é um alerta de riscos de estagnação econômica, que vem ocorrendo também no contexto nacional. “Para reverter essa trajetória, são fundamentais políticas públicas e iniciativas privadas de renegociação, estímulo ao crédito responsável e à educação financeira em todas as classes sociais”, alerta.

Ticket médio

Em relação ao ticket médio por inadimplente o valor chega a R$ 5.167,98. Já por dívida, o ticket médio chega a R$ 1.710,80.

Ainda na avaliação da economista, esses valores representam, que em média, cada inadimplente carrega mais de três dívidas ativas. Além disso, o peso do ticket médio indica que a inadimplência é causada, não apenas por dívidas pontuais ou de baixo valor, mas representa um endividamento estrutural, que compromete quase 30% da renda mensal dessas famílias. “A tendência é de manutenção ou até mesmo de aumento desses índices, comprometendo não apenas o desempenho econômico de Pernambuco, mas também refletindo negativamente nos indicadores do país”, aponta.

Questionada pela reportagem sobre os principais aspectos do perfil dos inadimplentes e sobre os sinais para que uma pessoa endividada não chegue ao patamar de inadimplente, a professora explica que o primeiro sinal é o aumento da porcentagem da renda familiar comprometida com dívidas mensais. No momento que essa fatia do orçamento cresce, a família fica mais vulnerável a qualquer imprevisto financeiro.

Isso, somado ao uso excessivo do cartão de crédito, principal meio de endividamento no estado, podem transformar a situação em uma “bola de neve”. Pois, quando o consumidor não paga a fatura integralmente e usa o limite de forma contínua, precisa pagar os juros altíssimos do rotativo.

Outro sinal de que a situação financeira está piorando é a dificuldade em pagar as contas no prazo, mesmo que os pagamentos ainda não estejam atrasados. Além disso, as dívidas com prazos longos, que prendem o orçamento por mais de um ano, também representam um risco, já que a pessoa fica mais exposta a crises econômicas.

Ainda sobre os altos valores do ticket médio em dívidas, que vão além do valor do salário mínimo atual, a explicação para isso é que que raramente o inadimplente tem apenas uma dívida. “É comum que ela tenha várias contas em atraso ao mesmo tempo, por exemplo, o cartão de crédito e empréstimos pessoais e a soma desses débitos para milhões de pessoas resulta em um montante gigantesco que, com os juros elevados, especialmente os do cartão de crédito, se multiplica rapidamente”, finaliza.

