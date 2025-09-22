Recifenses estão mais endividados: são 5 mil famílias a mais inadimplentes em agosto

A pesquisa da Fecomércio aponta que os endividados comprometem um terço da renda no pagamento de contas atrasadas, e que maior vilão é o cartão de crédito

Negociação de dívidas à vista é uma opção para aumentar descontos (Foto: USP Imagens)

A capital pernambucana fechou o mês de agosto com 80% das famílias endividadas, segundo dados da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE). A inadimplência subiu nos lares, adicionando mais 5 mil famílias no vermelho. Desse modo, são mais de 423 mil lares endividados.



A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC) revela que o cartão de crédito é o principal responsável pelas dívidas das famílias em Recife, estando presente em 91,2% dos lares que têm contas atrasadas. Além dele, outros meios de endividamento mencionados são os carnês, usados por 28,3% das famílias, e o financiamento de veículos, que aparece em 7,1% dos casos.



Em agosto, houve um aumento de 4% no número de famílias com contas atrasadas, chegando a 26% do total, o que equivale a cerca de 137 mil famílias.



Embora o atraso médio é de 62 dias, quase um terço dessas famílias não paga as contas há mais de um ano. Além disso, a pesquisa aponta que, em média, 29% da renda dos lares é utilizado para quitar dívidas mensalmente.

País no vermelho

Enquanto isso, o Brasil atingiu a maior taxa de endividados desde 2015, com 43% dos adultos inadimplentes, segundo pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) Brasil, parte do Indicador de Inadimplência de Pessoas Físicas.

São três em cada dez consumidores que deixaram de pagar boletos de até R$ 500. As contas atrasadas também permanecem sem quitação por mais tempo: atrasos de 3 a 4 anos aumentaram quase 40% no período de um ano.