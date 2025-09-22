Lula chega a Nova York para participar da 80ª Assembleia Geral da ONU

Como é tradição desde 1955, o Brasil será o primeiro Estado-membro a discursar na abertura do Debate Geral

Presidente da República, Luis Inácio Lula da Silva, embarca para a cidade de Nova York, nos Estados Unidos onde representará o Brasil na 80ª Assembleia Geral da ONU. (Foto: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou, no domingo (21/9), em Nova York (EUA) para participar da 80ª Assembleia Geral das Nações Unidas. As agendas oficiais ocorrem nesta segunda (22/9) até quarta-feira (24/9). Lula está acompanhado de Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, e de uma comitiva com outros ministros e especialistas do governo brasileiro.

Como é tradição desde 1955, o Brasil será o primeiro Estado-membro a discursar na abertura do Debate Geral. Lula vai falar na terça-feira (23/9), logo após as falas do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e da presidente da 80ª Assembleia Geral, Annalena Baerbock, da Alemanha. A abertura é considerada uma oportunidade para apresentar à comunidade internacional as prioridades da política externa do país.

O tema da 80ª sessão da ONU é “Melhor Juntos: 80 Anos e mais para paz, desenvolvimento e direitos humanos”. Lula terá encontros com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e com chefes de Estado e de governo de outras nações.

O diretor do Departamento de Organismos Internacionais do Ministério das Relações Exteriores, Marcelo Marotta Viegas, disse que o Brasil espera que a conferência sirva de oportunidade para que mais países reconheçam o Estado Palestino, juntando-se aos mais de 147 países que já o fizeram. "Na perspectiva brasileira, a paz sustentável só pode ser alcançada na região se ambas as partes puderem negociar em igualdade de condições, o que inclui a capacidade estatal da Palestina”, disse.

Na quarta, Lula copresidirá, ao lado do presidente do Chile, Gabriel Boric, e do presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, a segunda edição do evento “Em Defesa da Democracia”. A iniciativa reúne líderes de todas as regiões do mundo para fortalecer o multilateralismo, o Estado de Direito e a cooperação contra o extremismo, a desinformação, o discurso de ódio e o enfraquecimento das instituições democráticas.

As informações são do Correio Braziliense.