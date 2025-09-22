Semana da Fauna: Semas inicia programação de atividades ambientais em Pernambuco

A iniciativa, que seguirá até o sábado (27), tem o objetivo de valorizar a biodiversidade pernambucana, reforçar o combate ao tráfico de animais silvestres e ampliar a educação ambiental.

Segundo o Semas, serão promovidos debates, mesas-redondas, palestras, oficinas, trilhas, solturas de animais e homenagens. (Foto: Reprodução/ Google Street View)

A Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha (Semas) iniciou nesta segunda-feira (22) a Semana da Fauna de Pernambuco, que promove uma série de atividades ambientes até o sábado (27).

A iniciativa, que conta com a participação da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) e do Parque Estadual de Dois Irmãos, tem o objetivo de valorizar a biodiversidade pernambucana, reforçar o combate ao tráfico de animais silvestres e ampliar a educação ambiental.

A primeira atividade da Semana da Fauna de Pernambuco iniciou às 8h desta segunda (22), no Parque Dois Irmãos, com a soltura de animais silvestres. A programação contará ainda com assinaturas de dois protocolos de proteção ambiental.

Segundo o Semas, serão promovidos debates, mesas-redondas, palestras, oficinas, trilhas, solturas de animais e homenagens.

“Essas ações integradas reafirmam que proteger a fauna é proteger a vida. A defesa da nossa fauna vem sendo tratada como uma prioridade pela gestão estadual”, afirmou o secretário de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha, Daniel Coelho.

A Semana da Fauna de Pernambuco contará com atividades descentralizadas na Região Metropolitana do Recife (RMR) e no Agreste de Pernambuco, visando a sensibilização da população sobre a importância dos animais silvestres para o meio ambiente.

“A CPRH, diariamente, recebe animais silvestres. Resgatar, reabilitar e devolver os animais silvestres à natureza, é missão do Governo de Pernambuco, por meio da CPRH”, ressaltou o diretor presidente da agência, José de Anchieta.

Programação



Data: 22/09

Local: Parque Estadual Dois Irmãos (PEDI).

Endereço: Praça Farias Neves, s/n – Dois Irmãos, Recife

08h30 – Soltura de animais silvestres na Mata

09h00 – Entrega de Certificados e Troféus aos homenageados:

Priscila Krause (vice-governadora), Gilberto Gomes Barbosa (Presidente da Comunidade Católica Obra de Maria), Dr. Múcio Luiz Banja Fernandes (Professor), Beatriz Castro (Repórter da Rede Globo), Francisco José (Repórter), Antônio Moraes Andrade Neto (deputado estadual) e Wanderson Florêncio (deputado estadual)

-Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com o PEDI e o Zoológico Trilogiabio – Projeto de conservação do Jabuti Piranga (Chelonoidis carbonaria)

-Assinatura do segundo “Protocolo de intenção” de participação em um ACT com o Complexo Portuário de Suape para compor projeto de conservação do papagaio do mangue (Amazona amazonica).10h00 – Trilha

Data: 23/09

Local: SUAPE (Ipojuca)

Horário: 09:00

Atividade: Palestra no II Simpósio de Defesa da Fauna

Tema: “Unindo Áreas de Soltura no Nordeste: Rede pela Reabilitação de Psitacídeos – Projeto Papagaio da Caatinga”

Data:24/09

Local: Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH)

Endereço: Rua Oliveira Góes, 395 – Poço da Panela, Recife

Horário: 14:30

Atividade: Atividade de Educação Ambiental: Oficina do Projeto “Agende Aqui” – Tema: “Casa limpa, Todo bicho acha supimpa” – Local: auditório da CPRH (rua Oliveira Góes, 395, Poço da Panela, Recife )

Data: 25/09

Local: Parque Estadual Dois Irmãos (PEDI).

Endereço: Praça Farias Neves, s/n – Dois Irmãos, Recife

Horário: 07:00

Atividade: Curso Básico para Passarinhar, ministrado por Eduardo Vasconcelos (CPRH) e o ornitólogo Maurício Passarinho.

Data: 26/09

Local: Bezerros e Recife

Horário: 09:00

Atividades: Soltura de animais silvestres e palestra no Parque Janelas para o Rio (Bezerros)

Horário: 14:30

Palestra na Escola EREM Jornalista Trajano Chacon (Ensino Médio) Com Daniel Coelho e André Maia

Tema: Impactos ambientais e a fauna sinantrópica

Local: Estrada do Forte do Arraial Novo do Bom Jesus, SN, Cordeiro, Recife

Data: 27/09

Horário: 09:00

Atividade: Soltura de animais silvestres com crianças atípicas coordenada por Joice Brito, com foco em passeriformes (soltura de passariformes). Expansão da gratuidade para acompanhantes de pessoas autistas.

Local: Parque Estadual Dois Irmãos (PEDI).

Endereço: Praça Farias Neves, s/n – Dois Irmãos, Recife