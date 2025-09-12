Estado lança edital da concessão parcial de abastecimento e esgoto; leilão será em dezembro

O edital estabelece o dia 11 de dezembro para a abertura de propostas. Investimento privado previsto é de R$ 19 bilhões

Compesa suspende abastecimento de água em regiões da RMR e Zona da Mata (Reprodução)

O Governo de Pernambuco apresentou, nesta sexta-feira (12), os detalhes sobre a concessão parcial de abastecimento de água e esgoto, serviços, que hoje são realizados pela Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa). O edital do leilão será publicado no Diário Oficial, garante um investimento privado de R$ 19 bilhões para o saneamento.

A iniciativa de conceder à iniciativa privada parte dos serviços da Compesa deve contribuir para a universalização do saneamento básico em Pernambuco e aumentar a distribuição de água nos municípios.

Serão duas concessionárias responsáveis por cada microrregião. São dois blocos, no agrupamento de 185 municípios, a microrregião do Sertão (MRAE Sertão), que integra 24 municípios, e a microrregião RMR-Pajeú, com 161 municípios, com a exceção de 10 municípios operados por SAAEs, que optaram por manter a prestação municipal e não foram considerados no projeto.

Do total de R$ 19 bilhões, serão investidos R$ 7.4 bilhões em água e R$ 10,9 bilhões em esgotamento sanitário. Os investimentos estimados são de R$ 6,3 milhões em água e R$ 9 milhões em esgoto na RMR-Pajeú e R$ 1 milhão em água e R$ 1.8 milhão em esgoto na MRAE Sertão.

A concessão vai atrair R$ 19 bilhões de investimentos para Pernambuco ao longo de 35 anos, prazo de duração da concessão. O montante, que será pago pelas concessionárias, é referente aos serviços de distribuição e esgotamento sanitário no estado. A Compesa continua responsável pelas etapas iniciais de produção e o tratamento da água.

Atualmente, o estado consegue cobrir 87% de Pernambuco com abastecimento de água. Já no esgotamento sanitário, esse índice é de 34%. O projeto para a concessão foi idealizado para que o estado cumpra o Marco Legal do Saneamento, que prevê a cobertura de 99% do território de todos os estados com abastecimento d’água e 90% com serviços de coleta e tratamento de esgotamento sanitário do Brasil até 2033.