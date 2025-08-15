Novo Superintendente da Sudene é nomeado por Governo Lula
O advogado Francisco Ferreira Alexandre, de 62 anos, natural de Bom Conselho, foi nomeado no Diário Oficial da União nesta sexta (15), ainda sem data de posse
Publicado: 15/08/2025 às 12:13
Novo superintendente da Sudene, Francisco Ferreira Alexandre (Foto: Divulgação)
O novo superintendente da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) foi nomeado, no Diário Oficial da União desta sexta-feira (15). Pernambucano, o advogado Francisco Ferreira Alexandre, de 62 anos, natural de Bom Conselho, será o novo gestor máximo da Autarquia, com posse ainda sem data marcada.
A nomeação acontece após Danilo Cabral ser exonerado do cargo no início do mês de agosto, por pressão de Elmano de Freitas (PT), governador do Ceará e da empresa responsável pela construção do ramal da Transnordestina no estado, em razão de uma disputa com Pernambuco pelo traçado e financiamento da ferrovia.
Danilo, indicado pelo senador Humberto Costa (PT) vinha atuando na aceleração do trecho que liga Salgueiro ao Porto de Suape, considerado estratégico para a economia da região.
Vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e integrante do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal, a Sudene é uma autarquia especial, administrativa e financeiramente autônoma, com sede em Recife. A Superintendência tem como como missão promover o desenvolvimento sustentável por meio do planejamento regional, do fomento ao setor produtivo, do estímulo à inovação, da parceria com a sociedade e da integração com diversos atores públicos e privados visando reduzir as desigualdades regionais e melhorar a qualidade de vida da população de sua área de atuação.
Currículo
Francisco, segundo suplente da senadora Teresa Leitão, tem trajetória no setor financeiro e empresarial brasileiro e é formado em Engenharia e Direito, com especializações por Harvard, INSEAD, LSE, PUC-SP e PUC-RJ. O advogado é membro titular do Conselho Fiscal da Tupy S.A. desde 2023 e integra o Comitê de Pessoas e Governança da Invepar desde 2021. Atuou em conselhos e comitês de grandes empresas como Vale, BRF e Kepler Weber. Também foi diretor da PREV e superintendente da BRF Previdência. Servidor de carreira do Banco do Brasil por 35 anos, acumulando experiência em finanças, investimentos e governança.