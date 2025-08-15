Novo Superintendente da Sudene é nomeado por Governo Lula

O advogado Francisco Ferreira Alexandre, de 62 anos, natural de Bom Conselho, foi nomeado no Diário Oficial da União nesta sexta (15), ainda sem data de posse

Novo superintendente da Sudene, Francisco Ferreira Alexandre (Foto: Divulgação)

O novo superintendente da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) foi nomeado, no Diário Oficial da União desta sexta-feira (15). Pernambucano, o advogado Francisco Ferreira Alexandre, de 62 anos, natural de Bom Conselho, será o novo gestor máximo da Autarquia, com posse ainda sem data marcada.

A nomeação acontece após Danilo Cabral ser exonerado do cargo no início do mês de agosto, por pressão de Elmano de Freitas (PT), governador do Ceará e da empresa responsável pela construção do ramal da Transnordestina no estado, em razão de uma disputa com Pernambuco pelo traçado e financiamento da ferrovia.

Danilo, indicado pelo senador Humberto Costa (PT) vinha atuando na aceleração do trecho que liga Salgueiro ao Porto de Suape, considerado estratégico para a economia da região.

Vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e integrante do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal, a Sudene é uma autarquia especial, administrativa e financeiramente autônoma, com sede em Recife. A Superintendência tem como como missão promover o desenvolvimento sustentável por meio do planejamento regional, do fomento ao setor produtivo, do estímulo à inovação, da parceria com a sociedade e da integração com diversos atores públicos e privados visando reduzir as desigualdades regionais e melhorar a qualidade de vida da população de sua área de atuação.

Currículo

Francisco, segundo suplente da senadora Teresa Leitão, tem trajetória no setor financeiro e empresarial brasileiro e é formado em Engenharia e Direito, com especializações por Harvard, INSEAD, LSE, PUC-SP e PUC-RJ. O advogado é membro titular do Conselho Fiscal da Tupy S.A. desde 2023 e integra o Comitê de Pessoas e Governança da Invepar desde 2021. Atuou em conselhos e comitês de grandes empresas como Vale, BRF e Kepler Weber. Também foi diretor da PREV e superintendente da BRF Previdência. Servidor de carreira do Banco do Brasil por 35 anos, acumulando experiência em finanças, investimentos e governança.

