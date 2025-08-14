Lula é recepcionado por apoiadores na Ilha do Leite, mas protestos contra privatização do metrô também é pauta

Frente do Hospital Ariano Suassuna (Marina Torres/DP Foto)

Apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniram, na tarde desta quinta-feira (14), nas imediações do Hospital Ariano Suassuna, na Ilha do Leite, área central do Recife, para acompanhar a chegada dele ao centro hospitalar. Temas como a privatização do metrô do Recife, obras feitas em gestões anteriores e investimentos na saúde foram pontuados pelos eleitores.



Na ocasião, o presidente deixou o local de carro e acenou para os apoiadores que o aguardavam em frente ao estacionamento. O cantor e compositor José Artur Nascimento chegou ao hospital uma hora antes para tentar ver novamente o presidente Lula e elogiou a transposição do Rio São Francisco, que capta água e a transporta para bacias hidrográficas do Nordeste setentrional, nos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.



“Vim aqui ver o presidente que realmente olha para o Nordeste e que nos trouxe água. Tive a felicidade de ver a primeira bomba funcionando lá no Rio São Francisco e jorrando água para todo o Nordeste. A água sai de Floresta, minha terra, e vai até Natal, no Rio Grande do Norte. Um empreendimento que jamais um presidente teve a coragem de fazer”, afirmou.

1 / 2 2 / 2 < >



Em contrapartida, ele também criticou a possibilidade de privatização do Metrô do Recife. “Trabalhei oito anos no Metrô do Recife. Estão desmontando para privatizar. Sou contra a privatização porque é a coisa mais perversa que existe. As prestadoras de serviço que trabalham com privatização usurpam todos os direitos dos trabalhadores”, pontuou.



Já a técnica de enfermagem Jackeline Mesquita, de 54 anos, elogiou a iniciativa do governo federal de renegociar dívidas de operadoras de planos de saúde com a União, que somam mais de R$ 3 bilhões. Parte desse passivo será quitada por meio da oferta de consultas e procedimentos gratuitos para a população, via convênio com o SUS.



“Eu, que sou da área da saúde, aprovo essa decisão. Tenho plano de saúde e não preciso de atendimento pelo SUS, mas tem quem precise, e tenho essa empatia. Ele sempre faz o melhor tanto para a classe alta quanto para a média e a baixa. Ele também não deixa os empresários na mão”, disse.



A agenda de Lula no hospital integra o lançamento do Agora tem Especialistas, programa do Ministério da Saúde que busca ampliar a oferta de atendimento médico especializado vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS). A iniciativa terá foco em áreas como oftalmologia, otorrinolaringologia, cardiologia, ortopedia, ginecologia e oncologia.