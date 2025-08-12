° / °

Economia
TARIFAÇO

Haddad: Lula anuncia plano de contingência amanhã e medidas serão via crédito extraordinário

O ministro informou, ainda, que haverá uma solenidade seguida de entrevista coletiva

Estadão Conteúdo

Publicado: 12/08/2025 às 19:00

Seguir no Google News Seguir

Sanção e regulamentação do Programa Acredita Exportação - Ministro da Fazenda, Fernando Haddad/Foto: Diogo Zacarias/MF

Sanção e regulamentação do Programa Acredita Exportação - Ministro da Fazenda, Fernando Haddad (Foto: Diogo Zacarias/MF)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta terça-feira, 12, que a apresentação do plano de contingência ao tarifaço dos Estados Unidos será nesta quarta-feira, 13. Ele disse não ter detalhes dos preparativos, mas informou que haverá uma solenidade seguida de entrevista coletiva com técnicos.

"Texto está 100% definido", disse ele a jornalistas, após participar de audiência na Comissão Mista da Medida Provisória 1.303/2025, que contém alternativas à alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Segundo Haddad, o plano contempla as demandas do setor produtivo após reuniões com vários representantes e deve ser o necessário para atender os afetados.

1 / 3
Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na 5ª Reunião Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável da Presidência da República
2 / 3
Ministro da Fazenda, Fernando Haddad
3 / 3
Sanção e regulamentação do Programa Acredita Exportação - Ministro da Fazenda, Fernando Haddad

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na 5ª Reunião Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável da Presidência da República (Foto: Diogo Zacarias/MF)
Ministro da Fazenda, Fernando Haddad (EVARISTO SA / AFP)
Sanção e regulamentação do Programa Acredita Exportação - Ministro da Fazenda, Fernando Haddad (Foto: Diogo Zacarias/MF)

Ele disse ainda que as medidas serão via crédito extraordinário, ou seja, ficarão fora do limite de gastos, mas sem "waiver" para meta fiscal.

Sobre a reunião com o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, que foi cancelada, Haddad disse: "Agora está com eles."

Veja também:

Mais de Economia

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP