Reunião de ajustes no plano contra tarifaço termina sem conclusão

A previsão, segundo interlocutores, é de que o plano de contingência contra o tarifaço deve sair ainda nesta semana, mas sem data definida

Foto: Ricardo Stuckert / PR

A reunião de ajustes do plano de contingência ao tarifaço de 50% sobre exportações brasileiras terminou, nesta segunda-feira (11/8), sem conclusão. A conversa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e os ministros durou cerca de duas horas.

No momento, os auxiliares do presidente Lula seguem analisando os pontos da proposta e, segundo interlocutores, não há uma data cravada para anunciar as medidas de proteção às empresas nacionais.

O plano de ação do governo federal deve sair ainda nesta semana, mas sem data definida. A ideia do Planalto é fazer uma apresentação bem detalhada de cada item presente na medida provisória (MP).

