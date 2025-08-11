° / °

Haddad diz que EUA cancelaram reunião sobre tarifas e acusa interferência de 'antidiplomacia'

"Argumentaram falta de agenda, uma situação bem inusitada", disse Haddad

Estadão Conteúdo

Publicado: 11/08/2025 às 14:20

Ministro da Fazenda Fernando Haddad/ Foto: Washington Costa / Ascom/MF

Ministro da Fazenda Fernando Haddad ( Foto: Washington Costa / Ascom/MF)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a reunião com o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, que ocorreria na próxima quarta-feira, 13, foi desmarcada, sem que nova data tenha sido indicada. A agenda, informada por Haddad na semana passada, ocorreria por videoconferência e seria destinada a discutir a aplicação da tarifa de 50% sobre parte das exportações do Brasil para os Estados Unidos. O titular da Fazenda disse ter recebido o e-mail informando do cancelamento da reunião com Bessent um ou dois dias depois que ele informou à imprensa sobre a reunião.

"Agiram, junto a alguns assessores do presidente Trump e a reunião com ele, que seria virtual na quarta-feira, foi desmarcada e não foi remarcada até agora", informou o ministro em entrevista à GloboNews.

Ele ainda citou uma entrevista do deputado federal Eduardo Bolsonaro, dizendo que "não há como não relacionar uma coisa com a outra".

 

"Argumentaram falta de agenda, uma situação bem inusitada", prosseguiu Haddad, que disse ainda que a situação do Brasil é "completamente diferente" da de outros países, porque há no País uma força política que faz "uma espécie de antidiplomacia".

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
Mesmo com a proximidade do dia 1º de agosto, a tarifa imposta por Donald Trump ainda não foi formalizada
Ministro da Fazenda, Fernando Haddad

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Foto: Saul Loab/AFP)
Mesmo com a proximidade do dia 1º de agosto, a tarifa imposta por Donald Trump ainda não foi formalizada (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)
Ministro da Fazenda, Fernando Haddad ( (Foto: Diogo Zacarias/MF)

