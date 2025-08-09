Lula vai assinar ordem de serviço da Transnordestina em Pernambuco em outubro, diz ministro

Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho garantiu que o presidente Lula oficializará, em outubro, autorização para execução dos dois trechos da Transnordestina em Pernambuco

Ministro ressaltou que tem atuado no governo federal para viabilizar a obra (Rafael Vieira/DP Foto)

O presidente Lula assinará, em outubro, a ordem de execução de dois trechos da Transnordestina em Pernambuco. Foi o que revelou Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos, após ser questionado pelo Diario de Pernambuco sobre a continuidade das obras, durante seminário realizado pela Esfera Brasil na manhã deste sábado (9), no Cais de Santa Rita, Centro do Recife.

Segundo o ministro, a ordem de serviço prevista para outubro será dada para duas etapas da ferrovia em Pernambuco, que abrangem o itinerário Suape-Salgueiro. "São investimentos de quase R$ 1 bilhão, então a ideia é a de que o governo brasileiro inicie a obra, possa fazer investimentos e depois a gente faça uma grande concessão", frisou.

"Infelizmente, o Governo Bolsonaro retirou a Transnordestina do mapa de desenvolvimento do Nordeste. O presidente Lula, quando assumiu, incluiu a Transnordestina no PAC [Programa de Aceleração do Crescimento], com investimentos de quase R$ 5 bilhões e mais de mil quilômetros de ferrovias", afirmou Costa Filho.

Costa Filho destacou a importância do investimento para a logística do estado. "A Transnordestina é muito importante para Pernambuco. Vai dobrar a capacidade do escoamento de produção através de Suape. É muito importante para o ramal logístico do nosso estado, o gesso, a fruticultura, dentre outros ativos", acrescentou.

União

Na última terça-feira (5), o pernambucano Danilo Cabral foi demitido do comando da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), após pressão de lideranças do PT cearense. Para o grupo político do governador Elmano de Freitas (PT), Danilo estaria desprestigiando o Ceará ao destacar a pauta da retomada das obras da Transnordestina em Pernambuco.

Também presente no seminário, João Campos, prefeito do Recife e presidente nacional do PSB, negou que a celeuma em torno da saída de Cabral tenha fragilizado as relações entre seu partido e o PT. "Não tem fragilidade na relação partidária nossa, nem com em relação com o próprio estado do Ceará. A gente tem uma relação muito boa com o governador, com o senador Cid [Gomes], que é inclusive do nosso partido, então é uma relação muito boa", disse.