Porto de Suape bate recorde com exportação de mais de 4 mil veículos da Stellantis

Em uma megaoperação, 4.006 unidades produzidas no Polo Automotivo de Goiana foram embarcadas, no Porto de Suape, com destino à Argentina

A operação, realizada no Cais 5, ocorreu nos dias 17 e 18 de junho e mobilizou dezenas de trabalhadores ao longo de 48 horas (Foto: Divulgação)

O Porto de Suape bateu novo recorde ao registrar a maior operação de veículos da Stellantis em uma única operação. No total, foram exportadas 4.006 unidades produzidas na planta montadora em Goiana, Zona da Mata Norte de Pernambuco. Nessa remessa, os veículos foram embarcados com destino à Argentina.

A operação logística inédita reforça a capacidade e a eficiência do conglomerado automotivo, que fabrica modelos das marcas da Fiat-Chrysler, Jeep e RAM. “A Stellantis é um parceiro estratégico importante para o desenvolvimento de toda a região Nordeste. Temos atuado de forma contínua para aprimorar a infraestrutura do porto, garantindo operações cada vez mais ágeis e eficientes. Essa conquista é resultado do empenho coletivo e todos os envolvidos estão de parabéns”, destacou o diretor-presidente do Porto de Suape, Armando Monteiro Bisneto.

Os veículos foram carregados a bordo do navio Dover Highway, da armadora K-Line, especializado no transporte automotivo. A operação, realizada no Cais 5, ocorreu nos dias 17 e 18 de junho e mobilizou dezenas de trabalhadores ao longo de 48 horas.

“Esse recorde confirma o fortalecimento das nossas operações na América do Sul e sinaliza uma retomada importante da demanda para a Argentina, um mercado estratégico para a Stellantis”, afirma o presidente da Stellantis para a América do Sul, Emanuele Cappellano.



O Jeep Renegade foi o modelo mais exportado nesta operação, respondendo por 26% do volume total. Em seguida, destacaram-se o Jeep Compass (25%), a Fiat Toro (24%), a Ram Rampage (16%) e o Jeep Commander (9%).

Líder no Norte/Nordeste

Nos últimos anos, o Hub de Veículos de Suape vem posicionando o atracadouro pernambucano como líder na movimentação de automóveis no Norte/Nordeste. Operações dessa magnitude fortalecem a cadeia automotiva local, estimulam investimentos e atraem novos fornecedores para a região, ampliando o impacto socioeconômico do setor em Pernambuco.

Em 2024, 80.057 veículos foram movimentados no hub, sendo 77% de unidades fabricados pelo Polo Automotivo da Stellantis de Goiana. O Porto já movimentou 37.668 veículos de janeiro a junho deste ano. Entre os dias 27 e 29 de maio de 2024, o porto havia registrado o maior recorde numa operação de importação de veículos: 5.459 unidades de modelos elétricos e híbridos da empresa BYD, gigante chinesa automobilística.