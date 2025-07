CNI estima perda de 110 mil postos de trabalho com tarifas dos EUA

A entidade prevê um grande impacto no Produto Interno Bruto (PIB) (Arquivo/Agência Brasil)

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) apresentou, nesta segunda-feira (14/7), uma estimativa inicial indicando que pelo menos 110 mil postos de trabalho podem ser perdidos caso seja aplicada a taxação de 50% dos Estados Unidos sobre o Brasil. Além disso, a entidade prevê um grande impacto no Produto Interno Bruto (PIB).

Representantes da indústria e empresários brasileiros se reuniram com a secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Tatiana Lacerda Prazeres, na tarde desta segunda-feira (14/7). O encontro teve como foco a avaliação dos impactos econômicos e sociais da medida do presidente dos EUA, Donald Trump.

Os grupos do setor produtivo alinharam o pedido para que o governo federal busque um adiamento mínimo de 90 dias na aplicação das novas tarifas dos Estados Unidos. “Esse prazo é considerado essencial para que a indústria brasileira possa analisar de forma mais aprofundada os efeitos da medida, além de buscar soluções diplomáticas para evitar perdas mais amplas”, indicou a CNI.



Confira as informações completas no Metrópoles.