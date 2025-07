ONS recomenda retorno do horário de verão diante de risco de déficit de potência no fim do ano

ONS recomenda retorno do horário de verão (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O horário de verão pode voltar a ser adotado como ação preventiva diante do risco de déficit de potência no Sistema Interligado Nacional (SIN), segundo recomendação oficial do Plano da Operação Energética (PEN 2025–2029) apresentado nesta terça-feira, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

A proposta aparece entre alternativas com maior viabilidade técnica e operacional. Segundo o ONS, o horário de verão tem fácil implementação, menor custo e reduz a necessidade de acionar fontes mais caras, como as usinas termelétricas. Também alivia o uso de reservatórios estratégicos, como os do rio São Francisco, no Nordeste e de Itaipu, na fronteira entre Brasil e Paraguai.

“Apresentamos no Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) um conjunto de medidas preventivas que ajudarão a mitigar possíveis déficits de potência no período seco. Uma dessas recomendações é a adoção do horário de verão, cuja definição é uma decisão política do governo”, afirmou o ONS ao Diario.

Justificativa técnica

Estudos do próprio ONS e do Ministério de Minas e Energia indicam que a medida ajuda a reduzir a demanda nos horários de maior consumo — das 18h às 21h — ao aproveitar melhor a luz natural. A mudança pode baixar o consumo de pico em até 2,5 gigawatts (GW), especialmente nos subsistemas Sudeste e Centro-Oeste.

O sistema elétrico enfrenta um desequilíbrio estrutural de potência. A partir de outubro, a demanda no horário de ponta deverá exigir o acionamento intenso de usinas térmicas. Mesmo com os reservatórios operando em níveis considerados seguros, o ONS estima déficit de cerca de 2 GW no fim da tarde e início da noite, quando há maior consumo e redução da geração solar.

Nesse cenário, o horário de verão surge como alternativa eficaz para reduzir a sobrecarga no sistema. Inicialmente recomendado como medida preventiva, o ONS ressalta que “a depender das projeções de atendimento para os próximos meses, a adoção do horário de verão pode, eventualmente, ser recomendada ao CMSE como uma ação imprescindível”.

Ao Diario, o Operador ainda detalhou outras ações preventivas indicadas pelo órgão, incluindo a antecipação da entrada em operação de térmicas contratadas no leilão de reserva de capacidade (LRCAP) de 2021, que entrariam em operação em 2026, que "devem adicionar 2 GW a partir de agosto, além de programas como a Resposta da Demanda e obras de reforço na transmissão", disse.

O relatório completo com as projeções para os próximos cinco anos está disponível no site do ONS, na seção Plano da Operação Energética – PEN 2025.