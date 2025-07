Uso de energias renováveis pode evitar as bandeiras tarifárias

Fontes de geração de energia renováveis, como a eólica e a solar, são alternativas para matriz elétrica no Brasil, que é 55% hidrelétrica

O uso de energias renováveis pode enviar as bandeiras tarifárias que tornam a conta de energia mais cara (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A matriz elétrica do Brasil ainda é 55% hidrelétrica e o investimento em geração de energias renováveis como a solar e a eólica, segundo especialistas, pode ser uma alternativa para suprir momentos de escassez hídrica. Já que quando isso ocorre, é necessário gerar energia termelétrica, produzida por meio da queima de combustíveis fósseis como diesel, gás natural ou carvão mineral.

De acordo com a pesquisadora do programa de Energia do Instituto de Defesa dos Consumidores (Idec), Priscila Arruda, o maior incentivo pela geração de energias renováveis pode ser uma solução para evitar o encarecimento da energia, mas isso ainda depende de alguns fatores, já que a energia hidrelétrica é muito barata.

“Atualmente, a nossa matriz é bastante renovável para além da hidrelétrica, mas o problema é que as outras fontes renováveis que são expressivas na matriz brasileira, como a eólica e solar, não oferecem segurança para o sistema, pois essas fontes são intermitentes e variáveis. Por exemplo, a solar precisa da radiação e a eólica depende do vento”, afirma Priscila.

Diante desse cenário, segundo ela, para que o efeito das bandeiras tarifárias aplicadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) seja menor ou que não sejam mais necessárias, é preciso que o governo invista em tecnologias de armazenamento de energia. Permitindo assim que essa energia possa complementar a geração hidrelétrica, evitando o acionamento de usinas caras e que são poluentes.