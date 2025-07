Pernambuco: 101 municípios em "Situação de Emergência"

A decisão do governo do estado foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira (8) devido ao baixo nível dos reservatórios e redes de abastecimento causado pela prologada estiagem

seca atinge abastecimento no estado (Foto: Compesa)

A governadora Raquel Lyra decretou “Situação de Emergência” para 101 municípios do estado devido à estiagem que assola o Agreste e o Sertão de Pernambuco, causado pela seca hidrológica nos reservatórios e rede de abastecimento.

A decisão foi publicada no Diário Oficial do estado desta terça-feira (8) e terá validade de 180 dias.

Segundo o decreto Nº 58.927, o governo do estado declarou a “Situação de Emergência” com base no parecer técnico da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil (SEPDEC/SDS), e notas técnicas da Apac, Compesa e Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca.

“Os órgãos estaduais, e competentes para a atuação específica, adotarão as medidas necessárias para o enfrentamento à “Situação de Emergência”, em cooperação com os órgãos federais e municipais”, especifica o artigo 2 do decreto, válido para 101 municípios pernambucanos.

Veja quais:

Capoeiras, Floresta, Riacho das Almas, Afogados da Ingazeira, Frei Miguelinho, Sairé, Afrânio, Granito, Salgueiro, Águas Belas, Gravatá, Saloá, Alagoinha, Sanharó, Altinho, Ibimirim, Santa Cruz, Araripina, Ibirajuba, Santa Cruz da Baixa Verde, Arcoverde, Iguaracy, Santa Cruz do Capibaribe, Belém do São Francisco, Ingazeira, Santa Filomena, Belo Jardim, Ipubi, Santa Maria da Boa Vista, Betânia, Itaíba, Santa Maria do Cambucá, Bezerros, Itapetim, Santa Terezinha, Bodocó, Jataúba, São Bento do Uma, Bom Conselho, Jatobá, São Caetano, Bom Jardim, João Alfredo, São José do Belmonte, Brejão, Jucati, Serra Talhada, Brejinho, Lagoa Grande, Serrita, Brejo da Madre de Deus, Lajedo, Sertânia, Buíque, Limoeiro, Solidão, Cabrobó, Manari, Surubim, Cachoeirinha, Mirandiba, Tabira, Caetés, Moreilândia, Tacaimbó, Calçado, Orobó, Tacaratu, Calumbi, Ouricuri, Taquaritinga do Norte, Carnaíba, Paranatama, Terra Nova, Carnaubeira da Penha, Parnamirim, Toritama, Caruaru, Passira, Trindade, Casinhas, Pedra, Triunfo, Cedro, Pesqueira, Tupanatinga, Cumaru, Petrolândia, Tuparetama, Custódia, Petrolina, Venturosa, Dormentes, Poção, Verdejante, Exú, Pombos, Vertente do Lério, Flores, Quixaba e Vertentes.