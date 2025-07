Saiba como economizar energia em tempos de bandeira vermelha na conta de luz

Com a bandeira vermelha (patamar 1), a conta de luz tem a cobrança adicional de R$ 4,46 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O consumidor deve continuar atento aos hábitos para economizar na conta de energia em julho, já que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) confirmou que a bandeira vermelha, no patamar 1, permanecerá no mês de julho. Com isso, segue a cobrança adicional de R$ 4,46 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

A pesquisadora do programa de Energia do Instituto de Defesa dos Consumidores (Idec), Priscila Arruda, destaca como esse acréscimo pode pesar na conta de energia. “Uma família residencial tem mais ou menos um consumo médio de 170 kW/hora ao mês. Ou seja, vai ter pelo menos aí uns R$ 6 de acréscimo no consumo normal. Então, o agravante nesse período é que a gente está no inverno e em algumas regiões do Brasil está fazendo muito frio”, detalha.

Diante dessa situação, o consumidor deve ficar atento aos hábitos para reduzir o consumo de energia e evitar que o valor da conta de energia fique ainda mais caro.

O supervisor de eficiência energética da Neoenergia Pernambuco, Artur Costa, explica que os equipamentos que esquentam e resfriam por meio de eletricidade são os que gastam mais energia, como o ar-condicionado, geladeira e chuveiro elétrico.

No caso do uso do ar-condicionado, o supervisor de eficiência energética sugere a utilização do equipamento na temperatura entre 23 e 24ºC para que o eletrodoméstico consuma menos energia. “Isso evita que o ar-condicionado fique funcionando constantemente para atingir uma temperatura muito baixa. Muita gente coloca 16ºC e isso faz com que o ar-condicionado trabalhe muito para poder chegar naquela temperatura, e isso gasta muita energia”, afirma. Outra dica também é fazer a limpeza do filtro e vedar portas e janelas. Ele lembra também que o modelo split é mais econômico que o de janela.

Utilizado principalmente no inverno, o chuveiro elétrico também é considerado outro vilão, mas o consumo de energia pode ser amenizado com o controle da temperatura. “Normalmente, é possível obter 30% da economia colocando o chuveiro na posição verão, em relação à posição inverno. O chuveiro elétrico também varia de acordo com a potência: quanto menor a potência, menos vai gastar”, alerta Costa.

Para investir na economia de energia a longo prazo, o consumidor também pode optar por eletrodomésticos com selo Procel de eficiência energética, que indicam menor consumo.

Entenda a bandeira vermelha

De acordo com a Aneel, esse cenário de aplicação da bandeira vermelha permanece em julho por causa da queda do volume de chuvas, que está abaixo da média em todo Brasil, o que reduz a geração de energia por hidrelétricas. Com essa situação, a tendência é a elevação dos custos de geração de energia, devido à necessidade de acionamento de fontes mais caras, como as usinas termelétricas.

“A Aneel faz cálculos de estimativas. Temos uma matriz energética praticamente hidrelétrica ainda no país - 55% da energia ainda é gerada por hidrelétrica e quando as condições de geração não estão boas, ou então a previsão é de que não fique boa, a Aneel joga a bandeira tarifária para compensar a utilização das térmicas, que é mais cara do que a energia hidráulica, eólica e a solar”, explica.