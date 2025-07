De bancos a impostos: saiba como negociar dívidas e limpar seu nome

Especialista dá dicas de como negociar e quitar dívidas e ficar com o nome limpo aproveitando o mutirão da Serasa e os programas da Prefeitura do Recife e do Governo de Pernambuco

Negociação de dívidas à vista é uma opção para aumentar descontos (Foto: USP Imagens)

Mais de 19 mil pernambucanos já negociaram quase 28 mil dívidas no mutirão da Serasa, que foi prorrogado até 11 de julho, enquanto a Prefeitura do Recife lançou o programa Fique em Dia, oferecendo descontos de até 90% em débitos municipais, e o governo do estado está com o programa Zero Dívida 2.0, com descontos de até 100% para os débitos estaduais.

Ao Diario, a especialista em finanças Mariana Banja aponta que, diante do endividamento que atinge 78,4% das famílias no país e mais de 80% das famílias recifenses, planejar o orçamento e priorizar dívidas mais graves são as chaves para sair do vermelho.

Mariana explica que negociar dívidas exige conhecer a motivação do endividamento e avaliar se as parcelas cabem no orçamento. “Entender se a dívida veio de uma emergência, de descontrole ou de um orçamento já apertado é essencial para fechar acordos que realmente serão cumpridos. Senão, a pessoa volta a se enrolar no primeiro mês”, explica.

Além disso, a especialista recomenda priorizar dívidas com maior impacto na vida do consumidor, como aquelas que colocam em risco bens como casa ou carro, ou dívidas com juros mais altos, como cartão de crédito e cheque especial. “É preciso também evitar a armadilha do ‘dinheiro fácil’. Não existe crédito barato no Brasil. A pessoa deve fechar o orçamento no positivo, criar reserva de emergência e ter atenção constante aos gastos para não cair novamente no vermelho”, alertou.

Para quem não consegue aproveitar os atuais programas de renegociação, a orientação é continuar organizando as finanças e ficar atento a novas oportunidades. Segundo Mariana, a boa gestão do orçamento passa também por conhecer e acessar políticas públicas que possam ajudar a complementar a renda ou aliviar despesas, principalmente para famílias de baixa renda.



Serasa

O mutirão Desbanca, da Serasa, permite a negociação de dívidas com instituições financeiras até o próximo dia 11. É possível obter descontos de até 97% e dividir em parcelas a partir de R$ 9,90. Segundo a Serasa, são mais de 40 instituições parceiras e mais de 400 milhões de ofertas de renegociação.

É possível acessar o serviço por meio do atendimento telefônico gratuito, no 0800-040762, das 09h às 19h; do site Serasa Limpa Nome; pelo aplicativo da Serasa e pelo WhatsApp, no número (11) 99575-2096. Presencialmente, o atendimento é feito nas agências dos Correios, mas, de acordo com a Serasa, taxas são aplicáveis nesta modalidade.

Fique em Dia

O programa da Prefeitura do Recife está disponível até o dia 25 deste mês e oferece descontos de até 90% em juros, multas e dívidas com o município até 31 de dezembro de 2024. Também é possível parcelar em até 96 vezes, porém quanto maior o número de parcelas, menor o percentual de desconto - o valor máximo de desconto (90%), por exemplo, é para pagamentos à vista.

O benefício vale para impostos com o IPTU e ISS, além de outras taxas municipais. A negociação está sendo feita pelo portal Recife em Dia ou de forma presencial no prédio da prefeitura, no Cais do Apolo, 925, Bairro do Recife, das 8h às 15h.

Dívida Zero 2.0

O Governo de Pernambuco oferece até 28 de novembro descontos de até 100% nos juros e multas para pagamento à vista das dívidas com a Secretaria da Fazenda estadual realizadas até 31 de dezembro de 2024. Para pagamento dividido, pode-se pagar em até 120 vezes.



É possível negociar débitos com tributos como ICMS, IPVA, ICD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação) e a Taxa de Prevenção e Combate a Incêndios. A adesão ao programa Dívida Zero 2.0 deve ser feita pelo Portal de Atendimento ao Contribuinte ou de forma presencial nas Agências da Receita Estadual (AREs) ou nos postos do Expresso Cidadão localizados no Shopping RioMar (Recife), em Carpina e em Vitória de Santo Antão.