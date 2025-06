Saiba como pagar juros e multas de impostos com descontos de até 90% no Recife

A partir desta quinta-feira (26), o benefício do Programa Fique Em Dia estará disponível no portal Recife em Dia, além do atendimento presencial na prefeitura

Boleto de IPTU de 2025 (Divulgação)

Entra em vigor nesta quinta (26) um programa que concede descontos para contribuintes que têm dívidas de impostos com a Prefeitura do Recife.

O “Fique em Dia” prevê negociação de débitos e descontos de até 90% nos juros e nas multas.

Também permite a possibilidade de parcelamento em até 96 vezes.

Os interessados têm até o dia 25 de julho para participar da iniciativa, por meio do Portal Recife em Dia (recifeemdia.recife.pe.gov.br).

Segundo a prefeitura, os descontos valem para pendências constituídas até o fim de 2024 com IPTU, ISS e outras taxas municipais.

Opções

O Fique em Dia possibilita desconto nos juros e nas multas para pagamento à vista e opções de parcelamento: 70% de desconto para parcelamento em até 12 vezes; 50% de desconto para parcelamento em até 24 vezes; 30% em até 36 vezes e 10% em até 48 vezes.

Para negociações de 49 a 96 parcelas, não há desconto.

Outra possibilidade é que a Secretaria de Finanças do Recife também vai disponibilizar o pagamento com cartão de crédito, garantindo aos contribuintes as condições do pagamento à vista.



O modelo permite parcelamento em até 24 vezes e possui acréscimo de taxas de operação.

“Para quem tiver interesse, o caminho é fácil. Basta entrar no site do Recife em Dia, clicar na opção que cita o novo programa e fazer a renegociação. Também tem outras formas de fazer esse acordo. E lembrando, os valores em questão podem ser pagos com o cartão de crédito. Aproveitem a oportunidade”, ressaltou o prefeito do Recife, João Campos, por meio de nota.

O secretário de Finanças do Recife, Ricardo Dantas, reforçou a vantagem para o cidadão de restabelecer o controle das suas finanças. “Isso possibilita que contribuintes reorganizem sua vida financeira, fiquem em dia com a cidade e deixem de ser alvo de cobranças”, afirmou.

Negociações

A adesão ao programa estará concretizada com o pagamento do boleto parcela única ou do primeiro boleto quando a opção for pelo parcelamento.

Na negociação em parcela única com desconto máximo de 90%, a dívida é zerada com o processamento do boleto.

Saiba como fazer

Pelo Portal Recife em Dia, o ícone do “Fique em Dia” está disponível nos destaques da página principal, na área de Acesso Rápido.

Ao acessar o ambiente, o contribuinte pode escolher entre “Quero negociar débitos de imóveis” e “Quero negociar débitos de Pessoa Jurídica ou autônomo”. Para aderir, basta inserir os dados do imóvel ou da empresa: Pessoa Física usa o número do Sequencial do imóvel. A Pessoa Jurídica precisa do número da Inscrição Mercantil. Na página, o contribuinte poderá simular parcelamentos, gerar o DAM (Documento de Arrecadação Municipal) e emitir os boletos de forma simples e segura.

Presencial

O atendimento ao Contribuinte no edifício sede da Prefeitura do Recife também será um ponto para atender os contribuintes interessados. O endereço é Cais do Apolo, 925, Bairro do Recife, e o horário de funcionamento é das 8h às 15h.

Mais descontos

Contribuintes que ficarem em dia com os tributos municipais vão poder indicar o imóvel para receber desconto no Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) do ano que vem. A medida vale para quem adquirir serviços no Recife e solicitar a inclusão do CPF na Nota Fiscal de Serviços eletrônica (NFS-e), gerando créditos que podem ser convertidos em abatimento no tributo.

A redução no boleto do IPTU pode chegar a 50%. Outra vantagem de ficar em dia ainda é garantir o desconto de 10% no pagamento em Cota Única do IPTU.