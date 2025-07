Endividamento das famílias recifenses sobe para 80,7% em junho e inadimplência recua para 23%

No Recife, cerca de 90,7% das famílias que possuem dívidas estão endividadas com o cartão de crédito (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Os recifenses ficaram mais endividados em junho, porém a inadimplência recuou para 23%, de acordo com a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). A parcela das famílias com contas a vencer subiu de 79,4% em maio para 80,7% em junho. Já a inadimplência, que representa as pessoas com contas em atraso, caiu de 24,1% para 23%.



De acordo com o economista da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-PE), Rafael Lima, os dados indicam que uma parte da população está saindo do patamar da inadimplência e voltando a possuir crédito. “A inadimplência voltou a cair, são quase 2 mil famílias a menos endividadas, o que é muito bom. Aqueles que saíram da inadimplência, de certa maneira, vão voltar a consumir por meio do crédito. Isso facilita bastante, principalmente quando a gente avalia bens duráveis, que muitas vezes tem um valor agregado mais alto e precisa do crédito para os consumidores conseguirem acessar”.



Já em relação a alta do endividamento, o economista aponta dois fatores que influenciam o aumento do número de endividados. “A facilidade que o consumidor tem em acessar o crédito, por meio do cartão de crédito, carnê, financiamento, cheque especial ou até o crédito pré-aprovado, isso tudo facilita esse consumidor a entrar no endividamento. Outro aspecto é também o fator cultural e de educação financeira, que leva boa parcela da população a consumir apenas em crédito, o que faz boa parte da população ficar endividada”, destaca.



O economista também destaca que, assim como no resto do país, o cartão de crédito é principal responsável pelas dívidas das pessoas no Recife. Cerca de 90,7% das famílias que possuem dívidas estão endividadas com o cartão de crédito. “Isso por ser um crédito pré-aprovado, pela facilidade da aquisição de um cartão de crédito e muitas famílias ainda utilizarem para compras rotineiras, como feira. O que é muito comum, mas não é recomendado”.

Expectativa é otimista para os próximos meses

De acordo com Lima, a expectativa é que o número de inadimplentes na capital pernambucana continue caindo nos próximos meses. “Comparado ao ano passado, houve uma redução substancial na inadimplência. Em junho de 2024, 28% da população estava inadimplente, o que representa cerca de 146 mil famílias e houve uma redução substancial. No mesmo período deste ano, essa fatia caiu 23%, ou seja, 125 mil famílias”.



Com essa redução, o economista projeta uma perspectiva otimista para os próximos meses em termos de inadimplência na população recifense. “A expectativa é positiva com uma melhora derivada do mercado de trabalho. Pernambuco ainda é o líder do desemprego, mas o desemprego segue recuando segundo dados do IBGE. Então, a inadimplência deve continuar recuando a taxas até em torno de 20%”.

Inadimplência no Recife é menor que a nacional

Em relação aos dados nacionais, o Recife ainda se posiciona melhor em relação à inadimplência, enquanto na capital 23% das famílias estão inadimplentes, o Brasil registrou o crescimento desse índice para 29,5%. No mesmo período do ano anterior essa taxa era de 28%. “Esse é um contraste elevado. A população recifense está bem mais responsável em termos de inadimplência do que o agregado pro Brasil”, conclui o economista.