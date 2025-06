Juros do rotativo do cartão de crédito chegam a 449,9% ao ano; consumidor pode buscar alternativas

Na comparação com o mês anterior (444,2%) a alta dos juros do rotativo do cartão de crédito foi de 5,7 pontos percentuais (p.p)

Os juros do rotativo do cartão de crédito subiram 57 pontos percentuais (p.p) em maio e chegaram a 449,9% ao ano. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (27), no relatório de Estatísticas Monetárias e de Crédito pelo Banco Central (BC) pelo Banco Central (BC). Na comparação com o mês anterior (444,2%), a alta foi de 5,7 pontos percentuais (p.p.).

Segundo o educador financeiro João Paulo Nogueira, coordenador do Núcleo de Inteligência de Mercado do Centro Universitário Frassinetti do Recife (UniFafire), o consumidor que está refém desse crédito pode recorrer a alternativas que ofereçam juros mais baixos. “Hoje, temos o crédito do trabalhador, o crédito consignado do governo federal, a partir do portal do Gov, com a oferta de vários bancos. São créditos com taxas mais atrativas, já descontado em folha, de forma que o consumidor consiga pagar esse montante do cartão de crédito e possa trocar uma dívida bem mais cara, por uma que caiba no bolso dele”.

A cobrança do rotativo do crédito acontece quando o valor total da fatura não é pago até a data de vencimento do cartão de crédito. Com isso, o consumidor acaba sendo tendo que recorrer ao parcelamento do valor devido.

O educador financeiro sugere ainda outras alternativas para quem está preso nesse tipo de juros, como a negociação diretamente com o banco emissor do cartão de crédito ou também em encontros de negociações de dívidas realizadas pelo Procon.

Para quem ainda não está dependendo do crédito rotativo do cartão, Nogueira sugere a utilização do parcelamento apenas quando o consumidor sabe que poderá pagar aquele montante mensal. “A orientação é dividir no cartão somente quando não tiver juros. O ideal é comprar parcelado pelo mesmo preço de à vista. Infelizmente, pela própria ausência da educação financeira, muitas pessoas usam o limite do cartão de crédito como se fosse uma conta corrente que ela tem um dinheiro e pode usar”, alerta. Ele aponta ainda que o limite do cartão de crédito deve ser usado com bastante consciência para não comprometer demais pagamentos, como contas de água e de luz.