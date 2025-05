Pernambuco tem localização estratégica e se destaca como hub logístico

Nos últimos anos, Pernambuco tem se destacado no Nordeste com sua localização estratégica que favorece a atração de investimentos na infraestrutura local e o impulso na atração e na instalação de empresas multinacionais que têm o estado como plataforma para distribuição de seus produtos. A prática faz com que Pernambuco se consolide como um hub logístico.





De acordo com dados da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), de 2023 até março de 2025, por meio do Programa de Desenvolvimento de Pernambuco (Prodepe), foram aprovados 52 projetos de implantação de Centrais de Distribuição em Pernambuco. No estado, outros 62 projetos também foram aprovados para ampliação de operações.





Já no setor de empresas importadoras atacadistas, foram aprovados 40 projetos de implantação e 63 de ampliações. No período, também foram aprovados 114 projetos de implantação e ampliação de Centrais de Distribuição e 103 de importadores atacadistas. No total, são 217 projetos potenciais que se instalam em Pernambuco para reforçar o potencial do estado como hub no setor.





O diretor-presidente Adepe, André Teixeira Filho, destaca que Pernambuco tem uma localização estratégica no centro do Nordeste e, por isso, tem investido em sua infraestrutura logística, com a ampliação da capacidade de fluxo rodoviário, marítimo e aéreo. “Somente em estradas, estamos falando em R$ 5,1 bilhões. Hoje, Pernambuco é o segundo estado com maior atração de investimento estrangeiro no Nordeste e isso se deve ao ambiente de negócios e à capacidade de investir em infraestrutura. Por estar no coração do Nordeste, nós nos tornamos um centro de distribuição natural, por aproximar produção e mercados consumidores", aponta.





O presidente do Lide Logística e sócio da FTLOG, Felipe Trigueiro, endossa essa posição. Segundo ele, além da posição geográfica privilegiada, o estado tem capacidade aeroportuária e o Porto de Suape, que conectam a região a rotas internacionais. “O mercado de atuação (de logística) pode impactar 80% do PIB da região, aproximadamente, facilitando e agilizando o prazo de entrega de produtos entre os estados e conectando com as regiões do interior, como a fruticultura”, analisa.





Trigueiro destaca também a conectividade oferecida pelos aeroportos do Recife e de Petrolina, que passam a exercer um papel cada vez mais fundamental com o crescimento do mercado de e-commerce, que está ligado ao mercado internacional. Segundo ele, esse impulso permite uma malha aérea mais ativa, possibilitando novos cenários para a economia do estado.





Toda essa estrutura permite que Pernambuco também tenha um dos principais polos de condomínio logístico da região. “Temos muitos metros quadrados disponíveis na região em construção ou já ocupados, que são atrativos para as empresas virem para Pernambuco e consolidar ainda mais essa posição como hub para o mercado do Nordeste, não apenas do estado”, aponta Felipe.





Todo o potencial pernambucano foi responsável por atrair empresas multinacionais gigantes no e-commerce como a Amazon, o Mercado Livre e a Shopee, que hoje operam com centrais de distribuição locais. “Para o e-commerce, Pernambuco tem uma alta representatividade no seu volume de vendas. Ao mesmo tempo que viabiliza a entrada dessas três empresas no estado, elas estão proporcionando uma malha logística para atender os estados vizinhos. Com isso, o prazo de entrega se adequa ao padrão que o mercado vem exigindo”, afirma o diretor-presidente Adepe. Teixeira Filho ressalta ainda que, com essa estrutura, é natural que ocorra uma pressão pela redução também no valor do frete.





Necessidade de novos investimentos





Segundo o presidente do Lide Logística, Felipe Trigueiro, os investimentos recentes feitos no Porto de Suape, nas rodovias, nos últimos anos, melhoram a qualidade rodoviária, revalidando o potencial de Pernambuco como polo logístico regional e reforçando a importância do setor para a economia local. “Cabe destacar os novos os investimentos que o estado vem trabalhando para que aconteçam na prática. Por exemplo, para sair do papel o projeto da do Arco Metropolitano. Com as novas licitações que estão saindo, num médio espaço de tempo, devem estar consolidado esse projeto. Além da luta para ter um ramal ferroviário com a Transnordestina ligando Suape a toda região Nordeste”, afirma.