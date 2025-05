Primeiro carro híbrido com produção em Goiana será lançado em 2026

Com investimentos de R$ 13 bilhões da Stellantis no período entre 2025 e 2023, polo automotivo de Goiana terá seis novos modelos e nova marca

O anúncio foi feito como parte da celebração dos 10 anos do Polo Automotivo de Goiana (Foto: Marina Torres/DP Foto)

A Stellantis anunciou nesta quinta-feira (22) que o primeiro carro híbrido com a tecnologia Bio-Hybrid em Goiana será lançado no início de 2026. A novidade faz parte do ciclo de R$ 13 bilhões em investimentos da empresa no polo automotivo pernambucano anunciados no ano passado.

De acordo com a presidente da Stellantis para a América do Sul, Emanuele Cappellano, o lançamento do veículo de tecnologia híbrida faz parte do ciclo atual de investimentos da montadora que está em curso em Goiana. Durante o anúncio, ele também revelou que o polo produzirá uma nova marca e mais seis novos produtos. Atualmente a fábrica integra três marcas: Fiat, Jeep e Ram.

“O que esperamos é que a partir do ciclo (2025-2030) teremos seis novos produtos, alguns deles são renovações de carros que já existem no mercado brasileiro e outros são produtos completamente novos. Além disso, teremos uma marca a mais que será produzida no estado”, disse a presidente.

Emanuelle ressalta ainda que o Nordeste enfrenta desafios que afetam a competitividade local causados por questões de infraestrutura. “É muito relevante melhorar a parte infraestrutural, mas também aproximar os fornecedores para aumentar a competitividade”, disse. Hoje a companhia tem 39 fornecedores em Goiana, mas está nos planos da Stellantis chegar a 100.

Ele também ressalta que investimentos recentes do governo federal e do estado em melhorar a qualidade das rodovias de Pernambuco devem ajudar também na atração de novos fornecedores. Emanuele cita também que o Arco Metropolitano é um dos exemplos de investimentos que devem melhorar a infraestrutura local.



1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4 < >

O anúncio foi feito como parte da celebração dos dez anos do Polo Automotivo de Goiana. O polo atualmente é responsável pela geração de mais de 20 mil empregos, sendo 6.407 diretos e 13.860 indiretos (fornecedores), além de 60 mil empregos estimados em toda a cadeia produtiva. Prestes a atingir a marca de 2 milhões de unidades fabricadas, o polo tem capacidade para produzir até 280 mil veículos por ano.

Impactos socioeconômicos em Goiana

Segundo estudo realizado pela Ceplan Consultoria, a Stellantis trouxe impactos na transformação econômica na região. O levantamento aponta que a participação do Produto Interno Bruno (PIB) de Goiana em Pernambuco chegou a crescer de 1%, em 2011, para 4,8% em 2021. Já o PIB per capita de Goiana cresceu 300% entre 2011 e 2021, passando de R$ 10.380,90 para R$ 45.259,54.

A Stellantis também impulsionou o avanço do emprego formal em Goiana, que passou de 19,8 mil, em 2014, para 31,5 mil, em 2024, uma variação de 59%. Os empregos gerados pelo Polo Automotivo de Goiana no conjunto do emprego formal, de acordo com o RAIS e Novo Caged, evoluíram de 12,9% em 2014, para aproximadamente 43,8% em 2024.