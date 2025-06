Suape apresenta novos pleitos para inclusão no PAC

Com 16,5 metros de profundidade, cais poderá receber meganavios com carga completa (Suape/Divulgação)

Viabilizar o Complexo Industrial Portuário de Suape como um dos maiores portos da América Latina depende, hoje, principalmente de articulação para destravar projetos como a Transnordestina e o Arco Metropolitano. Para os próximos anos, Suape tem investimentos previstos da ordem de R$ 1 bilhão em obras como a dragagem do canal interno, requalificação do molhe e construção dos cais 6 e 7. Além dos aportes na infraestrutura, Suape segue atraindo empreendimentos privados, que juntos ultrapassam os R$ 10 bilhões em investimentos. Estão previstos aportes nas áreas de derivados de petróleo, farmacêutica, logística e energias renováveis.

Nesta entrevista concedida ao jornalista Pedro Ivo Bernardes, o diretor-presidente da estatal, Armando Monteiro Bisneto, fala sobre os desafios de Suape e projetos de curto, médio e longo prazo.

OBRAS

Temos duas obras importantes para Suape em andamento hoje, que são a quarta e última etapa do molhe, que é a estrutura de proteção do porto nos momentos de marés mais fortes. Acontece que Suape executou mais rápido do que o previsto e já estamos com 17% da obra concluída, então fomos a Brasília pedir antecipação de recursos e conseguimos, além da antecipação, um plus e agora vamos contar com R$ 25 milhões.

CANAL INTERNO

Outra obra que não podemos esquecer é a dragagem do canal interno, que vai viabilizar a operação da APM Terminals. É uma obra orçada em R$ 199,7 milhões e, vale destacar, vai durar 30 a 40 anos e não vai precisar ficar sendo refeita a cada dez ou sete anos, como em outros portos. Já fizemos a licitação, já tem uma empresa vencedora e devemos fazer o chamamento em breve. Com a dragagem, o canal vai passar a 16,2 metros de profundidade e vamos receber navios de grande porte com carga completa, como os de 366 metros.

TRANSNORDESTINA

A Transnordestina é muito importante para Suape, porque é a ferrovia que vai baratear o frete e viabilizar operações com minério de ferro, por exemplo, que não tem como ser feitas pelo transporte rodoviário. Estivemos com o Jorge Basto, (presidente) da Infra SA, e ele falou que o trecho Salgueiro-Custódia vai começar a andar efetivamente no segundo semestre. Também cobramos à Infra que nos entreguem o projeto do ramal interno. É um trecho de 8km, mas que é talvez o mais delicado da ferrovia, porque é uma área de estruturas e infraestruturas críticas. Então, o que a gente quer é deixar ela pronta para quando a Transnordestina chegar na porta do porto.

ARCO METROPOLITANO

Também importante do ponto de vista logístico, estamos desatando o nó do Arco Metropolitano, né? A governadora Raquel vai entregar o trecho da BR-408 até o Cabo ainda neste governo e também fazer o alargamento daquele trecho da Vitarella, na 101, que hoje é um verdadeiro funil e faz as pessoas perderem entre vinte e trinta minutos ali.

NOVOS PLEITOS

Suape tem outros pleitos, como a inclusão dos Cais 6 e 7 no PAC. Temos conversado muito com o ministro Silvio Costa Filho, que tem nos ajudado muito. É um investimento de R$ 600 milhões que vai tornar possível alguns projetos de Suape. Um deles, será agregado ao cluster de transição energética, com uso prioritário para armazenagem e distribuição dos combustíveis do futuro. Temos pretensões de ser exportador de grãos e podemos começar antes mesmo da transnordestina. Temos um estudo que mostra que Suape pode ser competitivo mesmo usando o modal rodoviário.