Suape intensifica articulação em Brasília por investimentos

Suape é um dos principais portos brasileiros para a navegação de cabotagem/Suape/Divulgação

O diretor-presidente do Complexo Industrial Portuário de Suape, Armando Monteiro Bisneto, realizou uma série de encontros estratégicos em Brasília nesta semana, concentrando esforços na consolidação de parcerias e na busca por investimentos para impulsionar o crescimento e a modernização do porto pernambucano.





A agenda teve início na segunda-feira (5), com reuniões que sinalizaram a importância da colaboração entre os diversos atores do setor portuário e industrial. Pela manhã, Monteiro Bisneto se reuniu com representantes da Associação Brasileira de Entidades Portuárias e Hidroviárias (ABEPH), onde foram debatidas pautas relevantes para o desenvolvimento do setor em âmbito nacional.

Na sequência, o diretor-presidente de Suape participou de um encontro na Confederação Nacional da Indústria (CNI). A reunião proporcionou um diálogo sobre as perspectivas e desafios da indústria, com foco no papel estratégico da infraestrutura portuária para o escoamento da produção e a competitividade do país. Armando Bisneto também aproveitou a visita à CNI para conhecer o Observatório da Indústria, uma plataforma de informações estratégicas para o setor industrial.

A terça-feira (6) foi marcada por encontros com figuras-chave do governo federal e do cenário político. Logo pela manhã, a pauta foi a infraestrutura de transporte em Pernambuco, com uma reunião com Jorge Bastos, diretor-presidente da Infra S.A. O tema central foi a retomada do ramal da Transnordestina que conectará Suape à Salgueiro e de lá a Eliseu Martins, no Piauí, incluindo o trecho de 8,8 quilômetros que ligará o complexo à ferrovia e ficará a cargo de Suape.





Ainda na manhã de terça-feira, Armando Monteiro Bisneto se encontrou com o senador Fernando Dueire. O encontro representou uma oportunidade para estreitar laços institucionais e apresentar as potencialidades e os projetos em andamento em Suape. Em um gesto de celebração da história do complexo portuário, o diretor-presidente presenteou o senador com um exemplar do livro que marca os 45 anos de fundação de Suape, completados em 2023.

A agenda seguiu com o acompanhamento dos projetos prioritários para o porto, que contam com o importante aporte de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 3). Armando Bisneto se reuniu com o ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, e com o secretário nacional de Portos, Alex Ávila. O encontro foi crucial para alinhar detalhes e garantir a continuidade de duas obras estruturantes para Suape.





Ao final dos encontros, Armando Monteiro Bisneto destacou a importância do diálogo constante com o governo federal para assegurar o andamento das obras e a concretização de novos investimentos. Ele ressaltou que a requalificação do molhe de abrigo e a dragagem do canal interno são intervenções essenciais para preparar Suape para receber navios de maior porte e impulsionar o desenvolvimento econômico da região, sempre alinhado com as melhores práticas de sustentabilidade.





Obras em andamento





Dois projetos receberam atenção especial nas discussões em Brasília, dada a sua importância para o futuro operacional e a competitividade de Suape:





Requalificação do Molhe de Abrigo - Iniciada em outubro de 2024, esta obra visa reforçar a barreira de proteção dos píeres de granéis líquidos do porto externo. Com um investimento total de R$ 123 milhões, fruto de uma parceria entre o governo de Pernambuco ( R$ 73 milhões) e o PAC 3 ( R$ 50 milhões), o projeto já alcançou 17% de conclusão, com previsão de término para agosto de 2028.





Dragagem do Canal Interno - Projeto estratégico para o complexo de Suape, o empreendimento receberá um investimento de R$ 199,7 milhões, com recursos provenientes do governo federal ( R$ 100 milhões) e de Suape ( R$ 99,7 milhões). O objetivo principal é aprofundar o canal interno para até 16,2 metros, o que demandará a remoção de 3,8 milhões de metros cúbicos de sedimentos. O contrato também abrange a dragagem e a manutenção da bacia de evolução e dos Píeres de Granéis Líquidos 3A e 3B, com a meta de atingir uma profundidade de 18,5 metros.