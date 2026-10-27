Além do diagnóstico: como o câncer de mama afeta a autoestima e a identidade feminina

Movimento internacional reforça a importância do diagnóstico precoce e traz luz sobre os desafios emocionais, psicológicos e capilares vivenciados pelas pacientes durante o tratamento

Exames e orientações de saúde integram a programação do Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre o câncer de mama (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

O mês de outubro assinala o movimento internacional do Outubro Rosa, que visa alertar as mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama por meio de exames anuais de rastreamento. Às campanhas de conscientização, somam-se ações educativas sobre os fatores de risco e a relevância de hábitos saudáveis.

Durante o período, diversas instituições públicas, postos de saúde, ONGs e clínicas particulares promovem mutirões de atendimento. Unidades móveis do governo e de instituições parceiras percorrem bairros e municípios oferecendo exames no local, enquanto o Sistema Único de Saúde (SUS) intensifica a marcação de mamografias e exames preventivos, como o papanicolau. Paralelamente, centros de saúde universitários com cursos de Medicina costumam abrir agendas especiais e gratuitas para a comunidade ao longo do mês.

Com a realização da mamografia anual, principal ferramenta para detectar o tumor em fase inicial, as chances de cura chegam a até 95%. No Brasil, a legislação garante que pacientes com diagnóstico de câncer de mama tenham o primeiro tratamento (cirurgia, quimioterapia ou radioterapia) iniciado pelo SUS em até 60 dias após a assinatura do laudo (Lei nº 12.732/2012), além de assegurar o direito à reconstrução mamária.

Dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA) apontam que este tipo de neoplasia abrange 30% dos casos anuais de câncer feminino no país. O órgão aponta uma taxa de risco estimada em 71,57 casos por 100 mil mulheres, o que resulta em cerca de 215 diagnósticos diários. Para o triênio 2026–2028, a instituição vinculada ao Ministério da Saúde estima 78.610 novos casos por ano no Brasil.

Autoimagem e impacto emocional

Além das consequências físicas, a doença traz fortes impactos emocionais. Entre os desafios mais difíceis estão as alterações na aparência que afetam a autoimagem e a autoestima feminina. A retirada parcial ou total da mama, aliada à queda de cabelo, envolve símbolos tradicionais da identidade e da feminilidade.

Por isso, é comum o surgimento de medos, angústias, ansiedade e sensação de redução da feminilidade ou rejeição. Especialistas indicam que validar a tristeza e a insegurança, sem culpar a si mesma, é o primeiro passo para uma adaptação mais leve.

Embora cada mulher reaja de modo distinto diante das transformações do corpo, o suporte psicológico e o acolhimento familiar são fundamentais. Pesquisas indicam que, para 70% das pacientes, lidar com os efeitos estéticos e emocionais do tratamento exige um esforço psicológico intenso.

Além disso, os índices apontam um significativo percentual de afastamento social de amigos e familiares durante o processo. Assim, a recomendação médica é buscar acompanhamento com psicólogos ou psicanalistas oncológicos para ajudar a processar o luto da imagem antiga e fortalecer a saúde mental.

Saúde capilar e a perda dos fios

A tricologista e biomédica Sheila Bellotti, membro da Sociedade Italiana de Tricologia e do Grupo Latino-Americano de Tricologia, destaca que pesquisas enfatizam a perda capilar como um dos efeitos mais traumáticos do tratamento. O sintoma afeta diretamente a autoestima e gera ansiedade, a ponto de algumas pacientes temerem ou recusarem certas abordagens terapêuticas.

"Como para muitas mulheres o cabelo representa beleza, identidade e feminilidade, perdê-lo afeta profundamente a autoestima. Ao olhar no espelho, algumas pacientes têm dificuldade para reconhecer a própria imagem. Reforço com minhas pacientes que a perda dos fios geralmente é temporária, dependendo do medicamento utilizado", sublinha Sheila.

A especialista explica que a quimioterapia afeta os cabelos por atacar células de divisão rápida, incluindo a matriz e os folículos capilares. O processo pode provocar alopecia completa em 40% a 100% das pacientes, ou diferentes graus de enfraquecimento e afinamento. A queda costuma iniciar entre duas e quatro semanas após o primeiro ciclo.

Avanços na prevenção da queda e cuidados diários

Estudos recentes sobre a alopecia induzida pela quimioterapia mostram avanços relevantes em prevenção e taxas de sucesso. Durante as sessões, já é utilizado o resfriamento do couro cabeludo por meio de crioterapia e toucas térmicas. A técnica preventiva é a mais estudada e aprovada por órgãos reguladores internacionais. "O método funciona por meio da vasoconstrição local, reduzindo o fluxo sanguíneo e o metabolismo do folículo, o que diminui a absorção do medicamento", esclarece a biomédica.

Sheila ressalta que nenhuma mulher deve se sentir obrigada a esconder a queda dos cabelos, e que cada paciente tem o direito de escolher como deseja lidar com sua aparência: "A identidade de uma mulher vai muito além da aparência física. Sua força, sua história e seus sentimentos fazem parte de quem ela é".

Quanto aos cuidados práticos, como o couro cabeludo fica mais sensível e os fios frágeis, a especialista orienta evitar procedimentos químicos, como tinturas, descolorações, alisamentos e permanentes, além de secadores muito quentes e chapinhas. "O ideal é aplicar produtos suaves e específicos para couro cabeludo sensível, lavar a cabeça delicadamente sem esfregar com força, usar escovas macias e evitar penteados que tracionem os fios", aconselha.

Após o término da quimioterapia, os cabelos costumam voltar a crescer gradualmente, podendo apresentar diferenças na textura, cor ou espessura. Uma alimentação equilibrada contribui para a recuperação, mas o uso de vitaminas e suplementos deve ser feito exclusivamente sob orientação médica.

Por fim, a tricologista esclarece que a radioterapia, quando realizada na região das mamas, na maioria das vezes não causa a queda dos cabelos, pois a perda depende da área diretamente atingida pela radiação. Da mesma forma, terapias-alvo e imunoterapias nem sempre provocam queda capilar, enquanto a hormonioterapia tende a causar mais afinamento do que a perda total dos fios.

"Com cuidados adequados, acompanhamento profissional e fortalecimento da autoestima, é possível recuperar gradualmente a saúde capilar", finaliza Sheila Bellotti.