Prioridade no Congresso são PEC da Segurança, MP das Bets, Orçamento e tarifa, diz José Guimarães

Ministro também falou sobre a gratuidade do transporte público aos fins de semana e afirmou que o financiamento dessa política está em discussão com os presidentes do Congresso

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães (Divulgação / SRI)

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães, afirmou que as prioridades do governo no Congresso Nacional a partir desta semana são a aprovação da "PEC da Segurança Pública" no Senado Federal e as aprovações da proposta de gratuidade no transporte público aos fins de semana, da Medida Provisória que dá fim às bets no Brasil e do Orçamento de 2027.

"Temos que votar a PEC da Segurança. Dois: discutir a MP das Bets. Temos um Orçamento, que vai ser um novo Orçamento para um novo governo. Tem muita coisa para ser feita neste mês de novembro", declarou. "E a tarifa zero", acrescentou.

Com relação à gratuidade do transporte público aos fins de semana, Guimarães disse que o financiamento dessa política está em discussão com os presidentes do Congresso. A proposta inicial do governo é de que a tarifa zero seja bancada a partir das emendas parlamentares. "É claro que está previsto isso. Vamos dialogar com os dois presidentes, tem tempo de sobra para a gente conseguir", declarou.

Questionado se o governo vai ampliar gastos para garantir a tarifa zero, Guimarães afirmou: "Ninguém sabe o tamanho do que tem que desembolsar ou não. O que tem efetivamente é que essa matéria que nós enviamos ao Congresso Nacional é fundamental, então nós vamos aprová-la, porque interessa ao Brasil".

Na ocasião, o ministro lembrou o discurso feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Avenida Paulista, após a vitória no segundo turno da eleição, e disse que o novo governo precisa "ouvir" a população e "incorporar" essa população nos programas que forem lançados.

"O novo governo tem que olhar de forma absolutamente cuidadosa o que aconteceu nas ruas do Brasil. Esses contingentes que, eu diria, revolucionários, que foram para as ruas, precisam estar construindo o governo", declarou.