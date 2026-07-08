Ressonância com IA reduz tempo de exame

Menos ruídos internos durante o tempo em máquina, mais segurança e melhora da qualidade da imagem

A máquina de ressonância magnética atualizada já está disponível para os pacientes do Hospital Jayme da Fonte (Mauricio Ferry/DP Foto)

Como parte do programa contínuo de investimentos realizado pelo Hospital Jayme da Fonte, um novo padrão de tecnologia passa a ser integrado ao centro de diagnóstico da instituição. A principal atualização é a modernização da máquina de ressonância magnética aliada à incorporação do uso de Inteligência Artificial (IA), permitindo obter imagens mais nítidas e detalhadas, aumentando a precisão dos diagnósticos e ajudando os médicos a identificarem alterações com mais segurança.

Segundo o coordenador do Jayme da Fonte Diagnóstico, o médico radiologista Alexandre da Fonte, as melhorias são especialmente benéficas para o paciente. Com elas, o tempo do exame é reduzido pela metade, os ruídos internos diminuem e a qualidade da imagem melhora, o que permite a realização de estudos mais avançados e proporciona uma experiência mais confortável em casos complexos. O auxílio oferecido pela IA também traz a possibilidade de correção automática de movimento e menor necessidade de repetições.

Apesar da atualização ser específica para a ressonância magnética, ela beneficia praticamente todas as especialidades que a utilizam. Segundo o coordenador, os ganhos são especialmente importantes em áreas como neurologia, oncologia, hepatologia, cardiologia, ortopedia, mastologia e urologia, onde imagens de alta qualidade são fundamentais para o diagnóstico precoce, o planejamento terapêutico e o acompanhamento da evolução das doenças.

“A maior agilidade dos exames aumenta naturalmente a capacidade de atendimento e facilita os agendamentos, reduzindo o tempo de espera para os pacientes”, comenta Alexandre da Fonte. Mas, segundo ele, a agilidade não é a única finalidade: “O objetivo não é apenas realizar mais exames, mas oferecer um atendimento com mais qualidade, conforto e eficiência, preservando o cuidado humanizado que sempre caracterizou o Jayme da Fonte”, finaliza.

Integrado

A nova tecnologia já está disponível para todos os pacientes, internados ou não, da unidade de diagnóstico que funciona integrada ao Complexo Hospitalar Jayme da Fonte, no bairro das Graças, Recife. O atendimento pode ser realizado através de diversos planos de saúde ou de maneira particular, a pacientes internados no hospital ou não, de segunda a sexta-feira das 7h às 21h; e aos sábados e domingos, das 7h30 às 17h.