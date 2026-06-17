Copa do Mundo requer atenção ao coração

Estresse, ansiedade e emoções intensas durante os jogos da competição podem aumentar o risco de complicações cardiovasculares

As alterações cardíacas mais relatadas são a taquicardia, as arritmias e as palpitações (Rafael Vieira/DP Foto)

No dia 11 de junho, começou a Copa do Mundo de 2026. 48 seleções reunidas em 38 dias de competição, todas com um único objetivo – tornar-se campeã. Para os brasileiros, o sonho do tão esperado hexa é mais do que o suficiente para alimentar a paixão ao longo dos jogos. No entanto, a combinação de estresse, tensão e forte envolvimento emocional durante os jogos exige atenção. Segundo o cardiologista do Hospital Jayme da Fonte, Vítor Pedro Lira de Andrade, esses fatores podem estar associados ao aumento de complicações cardiovasculares durante esse período.

“Emoções intensas levam à liberação de catecolaminas, como a adrenalina e a noradrenalina. Essas substâncias aumentam a frequência cardíaca, elevam a pressão arterial e intensificam a força das contrações do coração”, explica o especialista.

Entre as alterações mais relatadas nesse contexto estão a taquicardia, as arritmias e as palpitações. A taquicardia é caracterizada pelo aumento da frequência dos batimentos cardíacos, enquanto as arritmias correspondem a alterações no ritmo do coração. Já as palpitações são a percepção dos próprios batimentos pelo indivíduo.

Embora possam apresentar sintomas semelhantes, as palpitações relacionadas à ansiedade costumam surgir em momentos de estresse emocional e tendem a diminuir à medida que a pessoa se acalma, geralmente sem necessidade de atendimento médico imediato. Já quando ocorrem sem causa aparente, de forma recorrente ou acompanhadas de sintomas como tontura, desmaios, falta de ar ou dor no peito, é recomendada uma avaliação cardiológica para investigar a possibilidade de alguma alteração cardiovascular.

“Estresse, ansiedade, consumo excessivo de cafeína, resposta ao exercício físico, uso de energéticos ou mesmo privação de sono podem ser as causas das palpitações. Ademais, também podem ser causadas por alterações no sistema elétrico do coração, que acabam gerando arritmias”, acrescenta Andrade.

Para aproveitar a Copa do Mundo com mais tranquilidade, o especialista recomenda evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, moderar a alimentação, manter-se hidratado, garantir uma boa qualidade de sono, não fumar e seguir corretamente o uso das medicações prescritas.

O Hospital Jayme da Fonte é referência na saúde pernambucana, contando com uma equipe multiprofissional especializada em diversas áreas, inclusive urgência cardiológica. O complexo hospitalar possui equipamentos de última geração para diagnóstico e tratamento de várias doenças, além de três unidades para consultas ambulatoriais.