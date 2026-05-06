Check-up cardíaco previne doenças do coração

O check-up médico recorrente é essencial para garantir a saúde do sistema cardiovascular (Marina Torres/DP Foto)

As doenças cardiovasculares são a principal causa de mortes no Brasil, com cerca de 400 mil óbitos anuais, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC). Entre os principais fatores de risco estão o LDL-c elevado, o “colesterol ruim”, e a hipertensão. Devido a alta prevalência desses fatores, a medicina adota um modelo de ação baseado na checagem rotineira como estratégia preventiva.



“O check-up cardíaco consiste em uma avaliação sistemática da saúde do coração e do risco cardiovascular, com o objetivo de diagnosticar e tratar doenças muitas vezes ainda desconhecidas. Numa consulta inicial, avaliam-se a história clínica, exame físico e exames complementares”, explica Luiz Henrique França, cardiologista do Hospital Jayme da Fonte e da clínica Intercordis.



Segundo o especialista, esta avaliação deve ser individualizada, podendo ser mais detalhada naqueles pacientes de maior risco cardiovascular, como os que possuem histórico familiar, hipertensão, diabetes ou pré-diabetes, colesterol alto, tabagismo e antecedentes familiares de infarto, morte súbita ou AVC precoce. Pessoas sem fatores de risco devem iniciar o acompanhamento entre 20 e 30 anos, repetindo a cada 3 a 5 anos. Já os que apresentam fatores devem realizar a avaliação anualmente, independentemente da idade.



O check-up também é indicado diante de sintomas como falta de ar, desmaios, palpitações, inchaço, dor no peito ou fadiga intensa. “Chama a atenção também a presença do Sinal de Frank, da prega anterotragal, placas amareladas nas pálpebras e extremidades arroxeadas. Apesar destes sinais isolados não diagnosticarem uma doença, eles sinalizam a possibilidade de sua existência”, afirma o cardiologista.



Entre os principais exames estão o eletrocardiograma, que identifica arritmias e sinais de infarto; o ecocardiograma, que avalia válvulas e função cardíaca; e o teste ergométrico, que analisa o comportamento do coração durante esforço físico.



O Hospital Jayme da Fonte é referência na saúde pernambucana e conta com uma equipe multiprofissional especializada em diversas áreas, inclusive urgência cardiológica. O complexo hospitalar possui equipamentos de última geração para diagnóstico e tratamento de várias doenças, como o serviço de hemodinâmica, além de três unidades para consultas ambulatoriais.

