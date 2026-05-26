Anvisa aprova primeira caneta emagrecedora brasileira semelhante ao Ozempic

Apesar de ser baseado na mesma substância do Ozempic, a Anvisa esclareceu que o Ozivy não se enquadra como medicamento genérico

Caneta emagrecedora pode causar problemas se não usadas de forma adequada (Foto: Freepik)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou nesta terça-feira (26) a primeira caneta brasileira de semaglutida sintética análoga ao Ozempic. Batizado de Ozivy, o medicamento utiliza o mesmo princípio ativo do remédio de referência, cuja patente foi derrubada em 20 de março.

Desenvolvido pela EMS, o produto teve o pedido de registro protocolado junto à Anvisa em 2023. Desde então, passou pelas etapas técnicas exigidas pela agência reguladora para comprovação de segurança, eficácia e qualidade.

Apesar de ser baseado na mesma substância do Ozempic, a Anvisa esclareceu que o Ozivy não se enquadra como medicamento genérico. Isso ocorre porque a legislação brasileira não contempla a categoria de “genéricos” para medicamentos de origem biológica.

Dessa forma, o produto recebeu a classificação de “medicamento novo”, sendo caracterizado tecnicamente como um análogo sintético de um medicamento biológico.

Mesmo com a autorização sanitária concedida, o Ozivy ainda não pode ser comercializado. Antes de chegar às farmácias, o medicamento precisará passar pela definição de preço máximo pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos.

Somente após essa etapa a EMS poderá estabelecer a data de lançamento oficial do produto no mercado brasileiro. Já uma eventual oferta da caneta no SUS dependerá de análise da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS e, posteriormente, de aprovação do Ministério da Saúde. Com informações da CNN