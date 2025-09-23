Relatório estima que uma em cada seis pessoas no mundo sofre com o problema, que aumenta o risco de doenças crônicas

Solidão causa quase 1 milhão de mortes por ano, diz OMS (Canva )

A solidão causa quase 1 milhão de mortes por ano, ou cerca de 100 por hora, mostra um relatório recente da Organização Mundial da Saúde (OMS). O documento ressalta o impacto das conexões sociais na saúde, bem como seus desfechos em diferentes contextos. Segundo a OMS, o objetivo do documento é chamar a atenção para o problema e a necessidade de os países implementarem medidas a respeito.



Atualmente, estima-se que a solidão afete uma em cada seis pessoas no mundo – seja porque moram sozinhas, seja em função de problemas de saúde, de falta de estrutura e até de acesso a tecnologias. O relatório ainda diferencia solidão de isolamento social: a primeira diz respeito a um sentimento, ou seja, o sofrimento pela falta das conexões sociais; já o isolamento é a falta dessas conexões no dia a dia.



Conforme a OMS, não se trata de um problema só da velhice — estima-se que 21% dos adolescentes entre 13 e 17 anos e 17,4% dos jovens na faixa dos 18 aos 29 anos se sentem solitários. O fenômeno também é maior nos países pobres, onde afeta uma em cada quatro pessoas. Grupos minorizados, como pessoas com deficiência, migrantes ou população LGBTQIA +, enfrentam ainda mais barreiras à socialização.



Estudos mostram que viver sozinho está associado a um maior risco de doenças cardiovasculares, problemas como depressão e ansiedade, bem como de declínio cognitivo. “Há várias evidências robustas que avaliam esse tema e mostram que relacionamentos sociais influenciam a mortalidade de forma comparável a fatores de risco bem estabelecidos, como o cigarro”, diz o psiquiatra Luiz Zoldan, gerente médico do Espaço Einstein de Saúde Mental e Bem-Estar do Einstein Hospital Israelita. “Estudos mostram que pessoas com bons vínculos têm 50% mais chance de sobreviver em comparação com isoladas, por exemplo.”

Isso acontece porque a solidão impacta a saúde de várias formas. Ela pode disparar uma resposta de estresse que afeta diferentes sistemas — como endócrino, imune e cardiovascular —, provocando alterações hormonais e inflamatórias associadas a diversas doenças crônicas.



Além disso, o isolamento aumenta o risco de comportamentos pouco saudáveis, como fumar, beber álcool em excesso, ser sedentário e aderir menos a tratamentos de saúde. As conexões sociais também facilitam resolver os problemas do dia a dia, trazem mais motivação e bem-estar.



Para a OMS, investir em conexões sociais fortalece o tecido social e tem impacto direto nas comunidades. “Não é só um bem emocional, mas uma questão de saúde pública. É um tema preponderante que precisa ser tratado com políticas públicas eficazes”, afirma Zoldan.

