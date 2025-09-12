Dor lombar: Método McKenzie reduz necessidade de cirurgia

A lombalgia é uma das principais causas de afastamento do trabalho e da baixa qualidade de vida

A especialista é pioneira no método em Pernambuco e foi a primeira certificada internacionalmente no estado. (Divulgação)

Dor lombar, formigamento, sensação de coluna travada, dificuldade para se mover, limitação funcional e até perda de sensibilidade nas pernas. Esses são sintomas comuns da lombalgia inespecífica, condição sem causa definida que está entre os principais motivos de afastamento do trabalho, queixas em consultórios médicos e redução da qualidade de vida.

Um dos tratamentos mais recomendados é o Método McKenzie, que ajuda a aliviar a dor, recuperar a mobilidade e reduzir a necessidade de cirurgia.

O MDT, Mechanical Diagnosis and Therapy, ou simplesmente Método McKenzie, desenvolvido pelo fisioterapeuta Robin McKenzie em 1950, é uma abordagem internacionalmente conhecida por avaliar, classificar e se possível tratar, pacientes com distúrbios da coluna vertebral e articulações periféricas. Os exercícios são individualizados e numa preferência direcional estabelecida na avaliação inicial.

Segundo a CEO e fisioterapeuta da Fisioclínica Physio Center do Poço da Panela e de Boa Viagem, Rachel Caldas, a diferença do método é o foco na independência do paciente, reduzindo uso de medicações e das intervenções invasivas.

“O Método consiste em uma avaliação mecânica com testes de movimentos repetidos ou posturas, para classificar e se possível tratar, dividindo os pacientes por síndromes, sendo elas: Desarranjo, Disfunção, Postural e um sub grupo, classificado como outros”. A especialista é pioneira no método em Pernambuco e foi a primeira certificada internacionalmente no estado.

A terapia é recomendada para a grande maioria dos pacientes com dor lombar, especialmente quando não há sinais de doenças graves (como tumores, fraturas ou infecções). São necessárias poucas sessões para obter um resultado satisfatório, entre 5 a 8 sessões.

No entanto, o método só não pode ser indicado para os casos de red flags (bandeiras vermelhas), como: perda de controle urinário/intestinal, febre, histórico de câncer, ou dor noturna intensa sem alívio. Nesses casos, é necessária avaliação médica imediata.

Ainda de acordo com a fisioterapeuta, o movimento é o melhor tratamento para dor lombar, mas o MDT é considerado uma das abordagens mais modernas e eficazes, pois além de tratar usando o movimento, tem evidência científica de eficácia em lombalgia.

“A ênfase auto cuidado contribui para uma menor recorrência de episódios e se consolida como alternativa eficaz e acessível, centrada no paciente”, finaliza Rachel Caldas.

