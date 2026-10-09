Da Educação Infantil ao Ensino Médio: GGE Benfica amplia oferta educacional em 2027

Com matrículas já abertas, a unidade Benfica do Colégio GGE expande seu ensino e abre turmas para a educação infantil

Para receber os pequenos da melhor forma, a unidade está desenvolvendo novos ambientes e rotinas adequados para a convivência e a aprendizagem (Divulgação/Colégio GGE)

A partir de 2027, uma nova opção de educação para as crianças de até cinco anos de idade chega ao bairro da Madalena. A unidade do Colégio GGE localizada na Rua Benfica passa a oferecer cinco turmas da educação infantil, uma em cada nível, do Infantil 1 ao Infantil 5.

Até então, a unidade atendia estudantes do Ensino Fundamental ao Ensino Médio, mas com a novidade passa a contemplar todas as fases da educação básica. As matrículas já estão abertas e as aulas iniciam em janeiro do próximo ano.

Segundo José Veiga Neto, diretor da unidade, a chegada da Educação Infantil é resultado de um desejo antigo e de muita dedicação.

“A novidade também responde à escuta das famílias, que buscavam a possibilidade de iniciar mais cedo a trajetória escolar no GGE. Com essa expansão, queremos oferecer uma formação completa desde a primeira infância, acompanhando os estudantes em diferentes etapas da vida escolar”, afirma.

Para receber os pequenos da melhor forma, a unidade está desenvolvendo ambientes seguros, acolhedores e estimulantes, além de rotinas e recursos adequados para a convivência e a aprendizagem.

De acordo com Veiga Neto, uma equipe específica para educação infantil também está sendo estruturada, com coordenação e profissionais próprios.

A permanência em uma única escola ao longo de toda a vida escolar também traz benefícios para os pequenos.

“Essa continuidade permite que a escola acompanhe o desenvolvimento dos estudantes ao longo de diferentes etapas, respeitando as mudanças e necessidades próprias de cada idade. As famílias também podem construir uma relação de confiança duradoura com a instituição”, explica o diretor.

A proposta pedagógica do Colégio GGE, apelidada de “Método Gênese”, se apoia no vínculo afetivo, nas brincadeiras e na exploração. Música, movimento, arte, literatura, brincadeiras e diferentes formas de expressão fazem parte de uma rotina planejada para despertar a curiosidade e apoiar o desenvolvimento integral.

“Também valorizamos o acolhimento individualizado e a parceria com as famílias. Queremos que a criança aprenda, explore e desenvolva autonomia sem que a Educação Infantil se transforme em uma antecipação rígida do Ensino Fundamental”, finaliza Veiga Neto.

As matrículas para a Educação Infantil do GGE Benfica em 2027 já estão abertas e podem ser realizadas através do telefone e WhatsApp: 0800-3227-100.

