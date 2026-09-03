Colégio GGE registra 19 aprovações na AFA

O resultado supera o número de aprovados do ano anterior e destaca a estratégia de preparação adotada pela instituição

A AFA forma oficiais de carreira para os quadros de aviadores, intendentes e infantaria (Divulgação/Colégio GGE)

No dia 19 de agosto, a Academia Brasileira das Forças Aéreas (AFA) divulgou o resultado final das provas escritas do concurso de entrada para a instituição. Ano passado, o Colégio GGE, na capital pernambucana, aprovou nove estudantes para a instituição.

Este ano, o resultado mais que dobrou. Foram 19 classificados. Agora, a 2ª etapa do processo seletivo está programada para a partir do dia 16 de setembro.

Vailson Santos, coordenador da turma preparatória para o Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) e para o Instituto Militar de Engenharia (IME) do Colégio GGE, comenta que esse aumento no número de alunos aprovados é reflexo direto do trabalho contínuo realizado na instituição em união ao esforço e dedicação dos estudantes.

“Particularmente, eu atribuo esse avanço ao fortalecimento do suporte pedagógico e emocional, o feedback constante de simulados realizados e o apoio da escola aos alunos. Sempre que surgia uma necessidade, não mediam esforços para ajudar os alunos”, comenta Santos.

A AFA, localizada na cidade de Pirassununga, em São Paulo, forma oficiais de carreira para os quadros de aviadores (pilotos militares), intendentes (gestão e logística) e infantaria (operações terrestres e segurança). Por isso as vagas são concorridas. O fato dos alunos terminarem o curso como oficiais garante certa estabilidade financeira.

Apesar disso, para muitos, a AFA não é o ponto de chegada, mas sim um marco importante no caminho rumo a outros objetivos. O estudante Felipe Ribeiro, de 19 anos, foi o primeiro colocado do vestibular em Pernambuco e, apesar de estar feliz com o resultado, sabe que esse ainda não é o fim da sua história.

Assim como ele, muitos outros estudantes estão em busca da aprovação no Instituto Técnico da Aeronáutica (ITA), um dos vestibulares mais cobiçados do país.

“Vestibulares como da AFA, EFOMM (Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante) e Escola Naval são ótimos termômetros para as provas do ITA e IME, já que caem geralmente as mesmas matérias cobradas, além de terem um nível de dificuldade mais parecido com eles do que vestibulares fora do meio militar”, explica Ribeiro.

Para auxiliar nessa preparação, o Colégio GGE oferece suporte que vai além das aulas. A instituição disponibiliza espaço próprio para estudo, além de contar com psicóloga especialista em alta performance.

“Esses fatores, somados às aulas com professores altamente especializados e a uma rotina de estudo constante, fazem com que os alunos consigam ter segurança na hora da prova, pois sabem que tiveram a melhor preparação do Brasil”, finaliza o coordenador.

