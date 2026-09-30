Pernambuco no centro da Matemática: Colégio sedia Olimpíada Internacional e emplaca dois alunos na seleção brasileira

Competição reúne delegações de oito países, com dois pernambucanos representando o Brasil pela primeira vez

Além de sediar a competição, o Colégio GGE também leva a responsabilidade de representar o Brasil (Colégio GGE/Divulgação)

De 15 a 20 de novembro, Recife será palco da 14ª edição da Olimpíada de Matemática da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (OMCPLP). Reunindo estudantes de oito países lusófonos, a competição internacional tem como objetivo fortalecer o ensino da matemática e promover integração científica e cultural entre esses países.

O local da disputa foi divulgado nesta quarta-feira (23), após uma mudança na definição da sede desta edição. O evento é itinerante entre os países lusófonos e, neste ano, será organizado pela Associação Olimpíada Brasileira de Matemática (AOBM) com o apoio do Colégio GGE.

Reunindo estudantes do Brasil, Portugal, Moçambique, Angola, Cabo Verde, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau, as provas da OMCPLP são realizadas ao longo de dois dias, cada uma abordando três problemas em áreas como geometria, álgebra, combinatória e teoria dos números.

O alto nível das questões é o principal desafio da competição, já que elas não são baseadas em conteúdo escolar tradicional e exigem criatividade, profundidade matemática e maturidade intelectual.

“Abraçamos esta oportunidade com uma alegria muito grande, porque não é só sediar a Olimpíada em Recife. É ter mais uma confirmação de que o trabalho que o GGE vem desenvolvendo, além de ser extremamente sério e comprometido, também é extremamente reconhecido nacional e internacionalmente”, comenta Glaumo de Sá, diretor de resultados do Colégio GGE.

Além de sediar a competição, o Colégio GGE também leva a responsabilidade de representar o Brasil. Entre os quatro estudantes selecionados para representar o Brasil na OMCPLP, dois são estudantes pernambucanos: Matheus Mendes e Diogo Acioli, ambos do Colégio GGE. Essa é a primeira edição na qual dois pernambucanos representam o Brasil simultaneamente.

Integração entre os estudantes

Através do Movimento Cultura Transforma, o GGE também pretende proporcionar às delegações uma experiência de contato com a cultura local. A programação prevê atividades relacionadas a manifestações artísticas, música e gastronomia, além de passeios pelo Recife e ações de acolhimento às delegações.

“Além da prova, vamos trazer para os jovens de fora o que os outros integrantes já conhecem sobre a nossa hospitalidade, sobre a forma como o GGE recebe, acolhe e dá todo o suporte para os alunos que estão se preparando para as principais competições internacionais”, finaliza Glaumo.