Conceito Gênese: uma nova abordagem pedagógica que promove encanto pelo aprender

Essa integração se traduz na valorização da liberdade metodológica do professor (Divulgação/Colégio GGE)

Segundo o Censo Escolar 2025, mais de 9,2 milhões de crianças de até 5 anos estão matriculadas na educação infantil no Brasil. Esses primeiros anos de vida exigem metodologias especiais que estimulem o desenvolvimento integral dos pequenos nessa fase decisiva para a formação emocional, social e cognitiva. No Colégio GGE, instituição já reconhecida por sua qualidade de ensino, essa proposta é aplicada por meio do Conceito Pedagógico Gênese.



A Diretora Pedagógica, Anabelle Veloso, explica o diferencial da metodologia utilizada: “Nosso conceito pedagógico reúne, de forma intencional e equilibrada, o que há de mais consistente nas abordagens tradicional, construtivista e sociointeracionista. Integramos práticas que valorizam tanto a sistematização do conhecimento quanto a construção ativa da aprendizagem e a importância das interações sociais nesse processo”, afirma.

Essa integração se traduz na valorização da liberdade metodológica do professor, que seleciona as estratégias mais adequadas ao momento de desenvolvimento das crianças, garantindo um ensino estruturado, significativo e contextualizado.

Como o foco não está na metodologia, mas sim nos alunos, entende-se que cada um aprende de maneira diferente e que o colégio deve se adaptar aos interesses e habilidades a serem desenvolvidas nos alunos. “Acreditamos que não há uma única forma de ensinar que contemple, isoladamente, a complexidade do desenvolvimento infantil”, complementa Veloso.

Desafios pedagógicos

Um dos desafios pedagógicos enfrentados pela escola e professores durante a educação infantil é a consolidação da alfabetização, da leitura, da interpretação e do conhecimento matemático, incluindo as operações básicas. Mas, com o Conceito Gênese, a valorização das individualidades, do brincar e das vivências oportuniza significativo crescimento, tornando o aprendizado mais pessoal e tranquilo.

“Entendemos a criança como protagonista ativa do seu processo de aprendizagem e valorizamos sua curiosidade natural, sua capacidade investigativa e seu potencial criativo. Com isso, promovemos experiências que estimulam a descoberta, a experimentação e o encantamento pelo aprender”, finaliza Veloso.

