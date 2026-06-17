Aulão gratuito no Recife reúne professores de referência nacional para vestibulares militares

Evento aberto ao público será realizado na unidade Boa Viagem do Colégio GGE, escola com maior aprovação de Pernambuco no IME

O evento tem entrada solidária mediante doação de 1kg de alimento não perecível (Divulgação/GGE)

O Colégio GGE realiza no dia 27 de junho, no Recife, um aulão gratuito de preparação para os vestibulares do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e do Instituto Militar de Engenharia (IME). O evento, aberto ao público, conta com a participação de professores do Farias Brito, referência nacional na preparação para os dois concursos, e tem entrada solidária mediante doação de 1kg de alimento não perecível.

A iniciativa reúne seis professores do cursinho cearense e do próprio GGE nas disciplinas de Química, Física e Matemática em cinco horas de aulas voltadas para os dois vestibulares mais concorridos do país na área de exatas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link http://bit.ly/4v32rnU até o dia 25 de junho. O evento vai acontecer na unidade Boa Viagem da escola e os alimentos arrecadados serão doados a uma ONG.

Para o coordenador da Turma Especial ITA/IME do GGE, Vailson Santos, receber o aulão pela segunda vez confirma o reconhecimento conquistado pelo colégio na preparação para os vestibulares mais concorridos do Brasil. “É a segunda vez que recebemos esse aulão, que é uma oportunidade única para o estudante pernambucano ter acesso a esse padrão de aula aqui mesmo no Recife, sem precisar se deslocar para outro estado”, afirma.

Os resultados recentes dos alunos do GGE mostram o nível da preparação oferecida pela escola. Na última edição do IME, 11 dos 16 candidatos pernambucanos aprovados são alunos da instituição, representando cerca de 70% do total de Pernambuco. Arley Kahuê Valeriano da Silva terminou em 1º lugar na classificação do estado na ativa, enquanto Gabriel Bastos ficou em 1º lugar na reserva. No ITA, Arley foi o único estudante de escola pernambucana entre os 180 aprovados em todo o Brasil em 2025.

SERVIÇO

Aulão ITA-IME no Recife

Data: 27 de junho (sábado)

Horário: 8h às 13h

Local: Colégio GGE - Rua José da Silva Lucena, 20, Boa Viagem, Recife

Inscrições: Gratuitas, até 25 de junho | http://bit.ly/4v32rnU

Entrada: 1kg de alimento não perecível

