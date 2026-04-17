Educação em Foco: Estudante pernambucano está entre os únicos brasileiros aprovados no MIT

Ao longo de sua história, o MIT formou alguns dos nomes mais influentes da ciência e da tecnologia mundial (Divulgação/Colégio GGE)

Vinícius Pimentel, aluno do Colégio GGE, alcançou um feito celebrado no universo acadêmico internacional: ele foi aprovado no curso Mathematics with Computer Science (Matemática com Ciência da Computação) do Massachusetts Institute of Technology (MIT), nos Estados Unidos. A instituição é frequentemente apontada entre as mais prestigiadas e acirradas do planeta, com uma taxa de aceitação que costuma ficar abaixo de 5%.

A aprovação em universidades de alto nível mundial costuma exigir anos de preparação acadêmica intensa, além de um histórico de participação em olimpíadas científicas, projetos de pesquisa, atividades extracurriculares e forte relação com ciência e inovação. O desempenho do estudante também se refletiu nos processos seletivos europeus, tendo sido aprovado no Imperial College London, no Reino Unido, e a École Polytechnique, na França, ambas universidades reconhecidas mundialmente pela excelência nas áreas de ciência, tecnologia e engenharia.

“Como nosso aluno, Vinícius construiu uma trajetória acadêmica marcada por dedicação aos estudos e participação em desafios intelectuais de alto nível. O seu envolvimento em treinamentos específicos o levaram a competir em eventos internacionais de matemática e a consolidar um currículo acadêmico de destaque”, explica o gestor de resultados do Colégio GGE, Glaumo de Sá.

Vinícius também integrou o Programa Graduação no Exterior do GGE, que oferece uma preparação completa para estudantes que desejam ingressar em universidades internacionais, conectando-os a novas culturas, oportunidades acadêmicas e, futuramente, experiências profissionais.

A iniciativa funciona como uma consultoria especializada, que acompanha o aluno desde a construção do seu perfil até a identificação de vagas nas principais instituições de ensino superior do mundo. Para estruturar uma trajetória personalizada aos objetivos individuais de cada aluno, é realizada uma análise completa do desempenho escolar, nível de inglês, resultados em exames admissionais, talentos individuais e participação em atividades extracurriculares, como voluntariado.

O gestor do Departamento Internacional do GGE, Charles Hodges, conta como foi realizado o processo de candidatura de Vinícius. “Nós elaboramos uma lista ambiciosa de universidades de excelência na sua área específica e, a partir disso, iniciamos o processo de application”, explica.

Em seguida, o aluno realizou o SAT, exame padronizado equivalente ao Enem nos Estados Unidos, provas de proficiência em inglês, como o TOEFL, e entrevistas com instituições renomadas. Então, seu currículo foi submetido às universidades, acompanhado de redações em inglês e cartas de recomendação dos professores.

“Por fim, restou aguardar o resultado, e ele veio. Dos dois estudantes aprovados no Brasil para o MIT, um é do Colégio GGE. É motivo de grande orgulho ter um aluno aprovado em uma das universidades mais difíceis do mundo. Acreditamos que o fato de ele ser medalhista internacional tenha contribuído com o bom resultado”, finaliza Hodges.

Vinícius afirma que o seu envolvimento em olimpíadas científicas foi decisivo para sua conquista, destacando a importância da experiência no seu desenvolvimento acadêmico. “Os problemas abordados nessas competições são realmente desafiadores, e o processo de treinar para resolvê-los, falhando muitas vezes, foi fundamental para que eu desenvolvesse resiliência e aprendesse a criar estratégias não apenas para a matemática, mas para diversas situações da vida”, disse o estudante.

Com sua trajetória, Vinícius demonstrou como a dedicação na formação acadêmica, aliada à participação em olimpíadas científicas, pode abrir portas em algumas das instituições mais prestigiadas do mundo, reforçando o potencial dos jovens talentos brasileiros no cenário internacional.

TRÊS DÉCADAS DE ATUAÇÃO

No ano em que completa três décadas de atuação, o Colégio GGE teve a certificação internacional ISO 21001 revalidada e ampliada para outras unidades do grupo. A norma reconhece padrões de qualidade na gestão de instituições de ensino.

Após um processo de avaliação dos processos educacionais da escola, o selo foi concedido a seis unidades localizadas no Recife, em Caruaru, João Pessoa e Petrolina. Com o reconhecimento, a instituição se torna o único colégio do país a ter a norma aplicada em todos os segmentos de ensino, da educação infantil ao ensino médio.

