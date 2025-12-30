Estudante do Recife é o único de escola pernambucana aprovado no ITA

Aluno do Colégio GGE conquistou uma das 180 vagas em seleção que reuniu mais de 10 mil candidatos em todo o país

(Divulgação/GGE)

Entre mais de 10 mil candidatos de todo o Brasil, apenas 180 conquistaram vaga no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) em 2026. Um deles é o recifense Arley Kahuê Valeriano da Silva, de 18 anos, aluno do Colégio GGE, que se destacou como o único estudante de uma escola pernambucana a alcançar a aprovação neste ano.

Arley encerrou o Ensino Médio em 2024 e construiu sua trajetória com foco consistente nas áreas de exatas. Esta foi a segunda vez em que realizou o vestibular do ITA com estudos totalmente direcionados à seleção, após utilizar edições anteriores como etapa de aprendizado sobre o perfil da prova.

“Fiz o vestibular para entender melhor o nível de exigência e ajustar minha preparação. Desde cedo, me identifiquei com o formato das questões”, conta.



O percurso acadêmico do estudante inclui passagem pela rede pública de ensino e ingresso no Colégio GGE ainda no 8º ano do Ensino Fundamental. Nesse período, passou a integrar projetos voltados às Olimpíadas Científicas, especialmente na área de Física, experiência que contribuiu para o aprofundamento nas disciplinas de exatas ao longo do Ensino Médio.



A preparação que levou à aprovação foi marcada por uma rotina intensa e organizada, com simulados específicos do ITA e do Instituto Militar de Engenharia (IME), acompanhamento frequente dos professores e suporte pedagógico contínuo.

Arley integrou a Turma Especial ITA/IME do Colégio GGE, projeto que promove aprofundamento acadêmico progressivo desde os anos iniciais do Ensino Médio.

A proposta pedagógica da turma prevê que a maior parte dos conteúdos exigidos pelo ITA e pelo IME seja concluída até o final do 2º ano, permitindo que o 3º ano seja dedicado à revisão aprofundada e à consolidação dos conhecimentos.

O modelo inclui monitorias, tutoria, acompanhamento pedagógico sistemático e apoio psicológico voltado à alta performance.



Ao avaliar os desafios do processo, o estudante destaca o desgaste físico e emocional ao longo da preparação.

“Foi preciso manter disciplina mesmo nos períodos de maior cansaço. A constância foi determinante”, afirma. Para Arley, a aprovação simboliza um objetivo construído ao longo de anos. “O ITA parecia distante. Ver esse resultado hoje é a realização de um sonho.”



O estudante também ressalta o papel da escola em sua formação. “O suporte oferecido pelo colégio fez diferença em todas as etapas, desde os materiais até o acompanhamento dos professores”, diz Arley, que ainda avalia qual especialidade seguirá dentro da instituição, com interesse inicial em Engenharia Mecânica-Aeronáutica.



Para Vailson Santos, professor de Química e coordenador da Turma ITA/IME do Colégio GGE, a aprovação de Arley Kahuê confirma a efetividade do trabalho pedagógico desenvolvido pela escola.

“É um resultado expressivo, fruto de uma formação construída desde o Ensino Fundamental, com forte incentivo às olimpíadas científicas e foco em desempenho acadêmico”, afirma.



Segundo o coordenador, o resultado também reforça a importância de investir na formação de talentos no próprio estado. “Há estudantes pernambucanos aprovados no ITA todos os anos, mas poucos se preparam em escolas locais. Ter um aprovado formado aqui demonstra que é possível alcançar esse nível a partir de Pernambuco”, destaca.



Já o gestor de Resultados do Colégio GGE, Glaumo de Sá Leitão, avalia que a conquista reflete uma estratégia educacional contínua.

“Há um trabalho permanente de definição de metas, acompanhamento da aprendizagem e investimento na formação dos professores, o que permite alcançar resultados expressivos a partir de Pernambuco”, destaca.



O vestibular do ITA é composto por provas objetivas, discursivas e redação. Nesta edição, as notas de corte foram 7,1805 na ampla concorrência e 6,4777 para cotas raciais. Atualmente, o ITA oferece cursos de graduação em Engenharia Aeronáutica, Eletrônica, Mecânica-Aeronáutica, Civil-Aeronáutica, Computação e Aeroespacial, com expansão prevista a partir de 2027.



Além do desempenho no ITA, o Colégio GGE também se destacou no vestibular do Instituto Militar de Engenharia (IME), no Rio de Janeiro, ao registrar a maior aprovação de Pernambuco na edição mais recente do concurso.

Dos 16 candidatos pernambucanos aprovados, 11 são alunos da instituição, o que representa cerca de 70% do total do estado. O resultado inclui as primeiras colocações de Pernambuco, com Arley Kahuê em 1º lugar na ativa e Gabriel Bastos em 1º lugar na reserva.