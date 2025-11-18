Inep anula questões do Enem 2025 após detectar semelhanças com conteúdos publicados na internet antes do exame

Inep anula questões do Enem 2025 (Angelo Miguel/MEC e Bruna Araújo/MEC.)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) confirmou em comunicado oficial, nesta terça-feira (18), a anulação de três questões da prova do Enem 2025.

Em nota, o órgão afirmou que a decisão foi tomada após relatos de que questões parecidas com as do exame teriam sido divulgadas previamente em redes sociais. A situação levou a equipe técnica da comissão assessora da prova a analisar o caso e decidir pela anulação de três itens.

O instituto ressaltou que o Enem utiliza a Teoria da Resposta ao Item (TRI), metodologia que exige que todas as questões sejam pré-testadas. Nesses pré-testes, os estudantes têm contato com itens que podem, futuramente, compor edições do exame.



Entretanto, o órgão também afirma que nenhuma questão foi apresentada exatamente como na edição de 2025, mas reconhece que houve “similaridades pontuais” entre itens divulgados e itens presentes na prova.

As semelhanças entre questões foram notadas após a repercussão de uma live realizada por Edcley Teixeira no dia 11 de novembro, cinco dias antes da aplicação das provas de Matemática e Ciências da Natureza, que exibiu ao menos cinco questões praticamente idênticas às cobradas no exame oficial — algumas, inclusive, com os mesmos números.

O responsável pela live, que vende serviços de consultoria para vestibulandos, afirmou que apenas previu as questões “dentro dos parâmetros legais”, sem acesso indevido ao material, com o objetivo de “democratizar a educação”.

O Inep informou que a Polícia Federal foi acionada para investigar o caso, apurar a autoria da divulgação e responsabilizar possíveis envolvidos por violação de confidencialidade ou ato de má-fé. O instituto também reforçou que adota diversas estratégias de calibração e segurança para a manutenção do Banco Nacional de Itens e que todos os protocolos foram cumpridos durante a elaboração e aplicação do Enem 2025.