Após anulação de questões, Inep decide antecipar divulgação de gabarito do Enem

Enem 2025 (Angelo Miguel/MEC e Bruna Araújo/MEC)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o Inep, anunciou nesta terça-feira (18) que vai antecipar a divulgação do gabarito do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para esta quarta-feira (19), às 10h. A publicação estava prevista para a quinta-feira (20).

Também hoje, o ministro da Educação, Camilo Santana, disse, em entrevista à TV Educativa do Ceará, que a anulação de três questões do Enem ocorreu por precaução e para manter a lisura no concurso. O possível vazamento das perguntas vai ser investigado pela Polícia Federal.

Segundo o ministro, o Enem dispõe de um banco de perguntas e os itens são utilizados em um pré-teste com diferentes grupos de estudantes. “Segundo as informações que eu tenho, uma pessoa que participou desse pré-teste, divulgou e fez essa fala em uma live".

Mais cedo, o Inep informou que teve relatos de uma possível antecipação de questões similares às do Enem.

Camilo Santana expressou, ainda na entrevista à TVE do Ceará, que o Enem foi um sucesso e que candidatos e familiares devem ficar tranquilos com o exame.

“O que ocorreu foi que houve ruídos em rede social. E eu determinei ao Inep, de imediato, quando tomei o conhecimento, que apurasse e tomasse as medidas cabíveis”, disse o ministro.

Santana ressaltou que a anulação leva em conta garantir que nenhum candidato fosse prejudicado. “O Inep anulou, mas continuam valendo todos os outros 87 itens e também a redação”.

As investigações de possíveis fraudes no Enem são de competência da Polícia Federal, porque as provas são serviço federal, de interesse público. O Enem é coordenado pelo Inep, autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC).