Quem é Edcley Teixeira, universitário que "previu" questões do Enem 2025

O jovem afirma ter apenas "adivinhado" a prova com o objetivo de "democratizar a educação"

O estudante de medicina Edcley Teixeira, que oferece serviços de consultoria para vestibulandos (Reprodução/Redes Sociais )

O estudante de medicina Edcley Teixeira, que oferece serviços de consultoria para vestibulandos e se autodenomina "mentor de estudos", chamou a atenção por apresentar, cinco dias antes do segundo dia de aplicação do Enem 2025, questões muito semelhantes a algumas que caíram no exame do último domingo (16).

Em seu Instagram, onde conta com aproximadamente 22 mil seguidores, Teixeira divulga uma "metodologia" que, segundo ele, seria capaz de prever os temas do Enem. Além da consultoria e dos cursos preparatórios, ele é proprietário de uma empresa de ensino pré-vestibular que vende aulas baseadas em "técnicas próprias de análise" de edições anteriores do exame.

O universitário participou do Prêmio Capes Talento Universitário, um programa do MEC (Ministério da Educação) que aplica uma prova de conhecimentos gerais a candidatos de edições anteriores do Enem, e deu declarações, em suas redes sociais, alegando que as questões do prêmio são reutilizadas como base para futuros itens do Enem.

No entanto, em outras publicações, ele afirmou ter utilizado métodos "muito mais apurados", que seriam baseados em "algoritmos" próprios e em sua análise da TRI (Teoria de Resposta ao Item), método de correção do Enem, desenvolvida ao longo de mais de uma década.

No dia 11 de novembro, cinco dias antes da aplicação das provas de Matemática e Ciências da Natureza, uma live em seu canal no YouTube mostrou pelo menos cinco questões praticamente iguais às que apareceram no Enem 2025, algumas com os mesmos valores numéricos e alternativas iguais às cobradas pelo Inep. A situação gerou grande repercussão na internet e Edcley passou a ser apontado como responsável por um suposto vazamento de itens do exame.

O jovem nega ligação com qualquer vazamento e afirma ter apenas “adivinhado” os itens dentro da legalidade com o objetivo de “democratizar a educação”. Ele credita suas previsões a um conjunto de técnicas que diz ter desenvolvido ao longo de mais de dez anos.

Em nota, o Inep confirmou a anulação de três questões da prova do Enem 2025 e informou que a Polícia Federal foi acionada para investigar o caso, apurar a autoria da divulgação e responsabilizar possíveis envolvidos por violação de confidencialidade.