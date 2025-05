A Ferrari Daytona SP3 chegou ao aeroporto do Recife em 19 de maio em voo fretado de Portugal

Avaliada em R$ 12 milhões, Ferrari de edição limitada chega ao Recife em voo fretado (Foto: Reprodução via kiosquedaaviacao.pt)

Uma Ferrari Daytona SP3 limitada, avaliada em R$ 12 milhões, chegou ao Recife trazida de Lisboa, em Portugal. O carro desembarcou no Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes Gilberto Freyre (Guararapes) no dia 19 de maio.

A Ferrari, que teve apenas 599 unidades fabricadas, vem com motor de 6.5 V12 Aspirado de 840cv e 71.1 Kgfm de torque. Com essa potência, o carro chega a 100km/h em 2.8 segundos e tem velocidade máxima de 340km/h.

A inspiração para a fabricação do veículo são os carros de competição da marca italiana que venceram as 24 Horas de Daytona em 1967.