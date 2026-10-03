Datafolha: Raquel Lyra tem 48% e João Campos, 47% das intenções de voto no segundo turno

Candidatos estão empatados e diferença está dentro da margem de erro

Raquel Lyra e João Campos, candidatos ao Governo de Pernambuco (Fotos: Maurício Ferry/DP Foto e Karol Rodrigues/DP Foto)

A governadora Raquel Lyra (PSD) aparece com 48% das intenções de voto contra 47% do ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) em um eventual segundo turno para o Governo de Pernambuco, segundo pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (3). A diferença de um ponto percentual configura empate técnico.

Na comparação com o levantamento anterior, Raquel oscilou de 50% para 48%, enquanto João Campos passou de 46% para 47%.

Outros 3% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos. Os que não souberam responder somam 2%.

A pesquisa ouviu 1.650 eleitores de 16 anos ou mais em Pernambuco, entre sexta-feira (2) e este sábado (3). O levantamento tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%.

A pesquisa foi contratada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-02404/2026.

Primeiro turno

No cenário de primeiro turno, considerando apenas os votos válidos, Raquel Lyra aparece com 49%, enquanto João Campos tem 48%. Ivan Moraes (PSOL) e Renan Hallais (Missão) registram 1% cada. Professora Camila (UP), Guilherme Fonseca (PSTU) e Victor Assis (PCO) não pontuaram.

Quando são considerados todos os votos, Raquel tem 46% das intenções, e João Campos, 45%. Ivan Moraes e Renan Hallais aparecem com 1% cada. Outros 4% afirmam que votarão em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos, enquanto 3% não souberam responder.

