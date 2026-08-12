Quarta-feira dos Amigos

Ali não importam cargos, diferenças ou preocupações. O que une a todos é o prazer de estarem juntos, compartilhando boas conversas, histórias, lembranças, risadas e reflexões

Amizade (Magnifc)

Silvio Amorim*

Toda quarta-feira, quando a semana já mostra o peso dos compromissos e das responsabilidades, existe um encontro que renova as energias e fortalece o espírito. É o momento em que um grupo de amigos deixa de lado a correria do dia a dia para celebrar aquilo que a vida oferece de mais precioso: a amizade.

Ali não importam cargos, diferenças ou preocupações. O que une a todos é o prazer de estarem juntos, compartilhando boas conversas, histórias, lembranças, risadas e reflexões. Cada encontro se transforma em um capítulo de uma amizade construída com respeito, lealdade e carinho ao longo do tempo.

A quarta-feira deixa de ser apenas o meio da semana e passa a representar um verdadeiro ponto de reencontro. É quando as dificuldades ficam mais leves, as alegrias se multiplicam e cada amigo encontra no outro o incentivo para seguir em frente.

Generosidade

Empatia

Respeito

Afeto

Lealdade

Dedicação

Otimismo

Essas sete palavras representam os pilares de uma verdadeira amizade: a generosidade em ajudar, a empatia em compreender, o respeito pelas diferenças, o afeto sincero, a lealdade nos momentos difíceis, a dedicação em cultivar os laços e o otimismo que fortalece a esperança e a alegria de caminhar juntos.

Mais do que uma tradição, esse encontro semanal é uma celebração da vida. Afinal, os bens materiais passam, o tempo voa, mas as amizades sinceras permanecem, tornando cada quarta-feira uma data especial, aguardada com entusiasmo e vivida com gratidão.

Que esse grupo continue cultivando esse belo exemplo de convivência, mostrando que a verdadeira riqueza está nas pessoas que escolhem caminhar juntas. Porque amigos que reservam um dia da semana para celebrar a amizade estão, na verdade, celebrando o que há de melhor na própria vida.

*Silvio Amorim é advogado, membro do Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico Pernambucano - IAHGP